伊朗局勢｜布油曾升穿每桶85美元　特朗普稱不擔心油價高企

中東局勢持續升溫，不斷推高油價，布蘭特期油曾升穿每桶85美元。隨著油價高企，美國總統特朗普周四接受路透社採訪時表示，不擔心伊朗衝突升級導致美國汽油價格上漲，美國的軍事行動才是首要任務，甚至直言，「油價要升就升啦」（if they rise, they rise）。

油價方面，布蘭特期油曾一度急升逾5%，觸及每桶86.28美元，較早時每桶報84.49美元；WTI期油周一升逾一成至82.14美元，較早時每桶報80.03美元。

特朗普表示，不擔心油價高企，又強調，危機結束後油價將會迅速下跌。路透社引述政治分析人士稱，油價持續上升或為共和黨在11月的中期選舉造成不利影響。