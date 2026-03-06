熱門搜尋:
財經
出版：2026-Mar-06 12:01
更新：2026-Mar-06 12:01

伊朗局勢｜布油曾升穿每桶85美元　特朗普稱不擔心油價高企

李慧芬

中東局勢持續升溫，不斷推高油價，布蘭特期油曾升穿每桶85美元。(資料圖片)

中東局勢持續升溫，不斷推高油價，布蘭特期油曾升穿每桶85美元。隨著油價高企，美國總統特朗普周四接受路透社採訪時表示，不擔心伊朗衝突升級導致美國汽油價格上漲，美國的軍事行動才是首要任務，甚至直言，「油價要升就升啦」（if they rise, they rise）。

油價方面，布蘭特期油曾一度急升逾5%，觸及每桶86.28美元，較早時每桶報84.49美元；WTI期油周一升逾一成至82.14美元，較早時每桶報80.03美元。

特朗普表示，不擔心油價高企，又強調，危機結束後油價將會迅速下跌。路透社引述政治分析人士稱，油價持續上升或為共和黨在11月的中期選舉造成不利影響。

2026 03 04T210712Z 1574596812 RC2WXJAGVD37 RTRMADP 3 USA TRUMP

特朗普表示，不擔心油價高企。(資料圖片/路透社)

摩通：布蘭特原油價格或升穿100美元大關

摩根大通表示，即使霍爾木茲海峽僅受阻3至4周，也可能迫使海灣合作委員會成員國關閉石油生產，並將布蘭特原油價格推高至每桶100美元以上。

貝森特：美國絕不讓加拿大成為中國傾銷廉價商品門戶。(AP)

貝森特表示，華府發布臨時豁免令，允許印度煉油廠購買俄羅斯石油。(AP)

財長貝森特：允許印度買入俄羅斯石油

美國政府發布許可證，允許部分俄羅斯石油銷往印度，為印度提供採購選項。財長貝森特（Scott Bessent）在社交媒體中表示，石油繼續流入全球市場，華府發布了一項為期30日的臨時豁免令，允許印度煉油廠購買俄羅斯石油。

彭博經濟師早前提及，隨著中東產油區供應受阻，印度和中國的需求可能轉向大幅折扣的烏拉爾原油，俄羅斯有望從中受惠，這將緩解俄羅斯因原油價格下跌而面臨的部分壓力。

