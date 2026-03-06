FM財自 | 恒指 25000點3試不破

昨晚（0305）美股繼續震盪，道指一度跌逾1100點，納指100一度跌近350點，尾段V彈，道指收市跌784點，納指100只微跌73點收在25020點。

恒指昨晚3月夜期（0305）最低跌至24998點，過去3天已是第三度考驗25000點關，筆者自2015年開始，已將25000點視作兵家必爭之地，當作多空分界的攻防關鍵位置，10多年以來多次升至或跌至25000點皆常出現比較明顯的回調或反彈，這週連同週四晚夜期，第3度觸及25000點後，皆有逾500點的反彈回升。

近期少見科指股份回升

原因是昨晚美股後來V彈，若收在低位，相信今天25000會失守，未來也是這情況，市場關注今晚非農數據及假期前市場對於中東局勢方面的好壞憧憬。