長和旗下PPC向巴拿馬政府展開國際仲裁 索償至少20億美元 明言：寸步不讓

長和(001)旗下巴拿馬港口公司(PPC)發聲明指，就巴拿馬政府於2026年2月23日及其後，非法接管巴拿馬港口公司位於巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港兩個貨櫃碼頭⼀事，巴拿馬港口公司已進⼀步採取多項⾏動，以追究巴拿馬政府之違法⾏為。其一是已根據國際商會仲裁規則，對巴拿馬政府啟動國際仲裁，索償至少20億美元。聲明又指，巴拿馬港口公司與⻑江和記實業將「寸步不讓」，全數追索其應得之⼀切權益。

公司解釋，相關行動絕非僅尋求象徵性補償，而是就巴拿馬政府之嚴重違約及反投資者⾏為，巴拿馬港口公司與⻑江和記並永久保留對巴拿馬政府、其代理人及任何第三方⾏使所有法律權利及追索權。