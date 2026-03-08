長和旗下PPC向巴拿馬政府展開國際仲裁 索償至少20億美元 明言：寸步不讓

長和(001)旗下巴拿馬港口公司(PPC)發聲明指，就巴拿馬政府於2026年2月23日及其後，非法接管巴拿馬港口公司位於巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港兩個貨櫃碼頭⼀事，巴拿馬港口公司已進⼀步採取多項⾏動，以追究巴拿馬政府之違法⾏為。其一是已根據國際商會仲裁規則，對巴拿馬政府啟動國際仲裁，索償至少20億美元。聲明又指，巴拿馬港口公司與⻑江和記實業將「寸步不讓」，全數追索其應得之⼀切權益。
公司解釋，相關行動絕非僅尋求象徵性補償，而是就巴拿馬政府之嚴重違約及反投資者⾏為，巴拿馬港口公司與⻑江和記並永久保留對巴拿馬政府、其代理人及任何第三方⾏使所有法律權利及追索權。
因應巴拿馬政府2026年2月23日第23號⾏政法令，巴拿馬港口公司最新已提出法律追索權，該法律追索權同時質疑巴拿馬政府對該⾏政法令所採取之激進的執⾏方式，並且扣押及不當使用與貨櫃碼頭營運無關之巴拿馬港口公司資產。
另外，公司亦已向巴拿馬海事管理局提出進⼀步申請，要求即時取回及歸還屬於巴拿馬港口公司專有及受法律保護之文件及資料。該等文件乃巴拿馬政府在欠缺任何有效法院授權下，不合法扣押私人企業存放於私人倉儲設施內之文件；政府僅憑錯誤聲稱該等文件關乎移交碼頭營運，即作出上述⾏為。
聲明最後補充，公司獲悉，根據雙邊投資條約，⻑江和記已就其早前發出之爭議通知，提交補充資料，指出巴拿馬政府⻑期無視此前的溝通與磋商，亦拒絕進⼀步本著誠意進⾏磋商，反而在欠缺透明度的情況下，強⾏接管兩個貨櫃碼頭及強取巴拿馬港口公司的資產及員工。