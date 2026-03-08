陳茂波：本港於「十五五」戰略期大有可為

全國「兩會」正在北京隆重舉行，財政司司長陳茂波表示，香港作為國際金融、航運、貿易中心，人才匯聚，擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，在「十五五」這個黃金戰略期實在大有可為。香港在「一國兩制」下擁有獨特的制度優勢和國際化特色，一向是外資開拓內地市場的平台和策略夥伴，也是內地企業開拓國際市場的最佳選點，在發揮內地龐大市場優勢及統籌國際資源的雙循環高水平開放中，可作出積極貢獻。

他又提到，國家大力發展新質生產力，推動人工智能、低空經濟、生物醫藥等未來產業的發展，香港可善用國際化科研平台、專業服務和資本市場優勢，既為國家引入全球創新資源，也為本地經濟注入新動能。目前正全速推進北部都會區建設，特別是河套深港科技創新合作區香港園區、新田科技城等重點建設，進一步促進整個大灣區創科合作，讓技術、資金、人才、物資等生產要素更好整合，發揮內聯外通最大效益。