陳茂波：本港於「十五五」戰略期大有可為

全國「兩會」正在北京隆重舉行，財政司司長陳茂波表示，香港作為國際金融、航運、貿易中心，人才匯聚，擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，在「十五五」這個黃金戰略期實在大有可為。香港在「一國兩制」下擁有獨特的制度優勢和國際化特色，一向是外資開拓內地市場的平台和策略夥伴，也是內地企業開拓國際市場的最佳選點，在發揮內地龐大市場優勢及統籌國際資源的雙循環高水平開放中，可作出積極貢獻。
他又提到，國家大力發展新質生產力，推動人工智能、低空經濟、生物醫藥等未來產業的發展，香港可善用國際化科研平台、專業服務和資本市場優勢，既為國家引入全球創新資源，也為本地經濟注入新動能。目前正全速推進北部都會區建設，特別是河套深港科技創新合作區香港園區、新田科技城等重點建設，進一步促進整個大灣區創科合作，讓技術、資金、人才、物資等生產要素更好整合，發揮內聯外通最大效益。
在金融領域，陳茂波表示正致力國際金融中心優勢的鞏固與提升，更重要的是在安全可控前提下，以金融+的方向賦能千行百業，支持創新科技的加速發展與應用轉化，讓金融更好地支持實體經濟釋放潛能。具體而言，重點範疇將包括以科企初創為主的籌融資以及耐心資本的發展；強化離岸人民幣業務樞紐；發展綠色金融，以及構建黃金和大宗商品交易生態圈等。