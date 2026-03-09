恒生指數半日跌656點　兩萬五失以復得　中海油升近7%(更新)

中東戰火持續，國際油價升破100美元，美股上周五受壓。恒指今早（9日）低開681點，開報25,075點，暫守二萬五。恒指低開後，隨即失守兩萬五關口，曾跌851點，低見24,906點，半日跌656點，報25,101點，兩萬五失以復得，成交2193.39億元。國指跌157點，報8,470點；科指跌115點，報4,832點。
科技股普遍向下，騰訊（700）跌1.64%，報510.5元；美團（3690）升0.13%，報76.95元；京東（9618）跌2.44%，報104元；阿里巴巴（9988）跌3.98%，報125.5元；百度（9888）跌4.44%，報114.2元；小米（1810）跌1.08%，報33.06元；快手（1024）跌3.74%，報59.15元；網易（9999）跌4.44%，報180.8元。
中東局勢緊張，油價上升，中海油（883）升6.99%，報28.48元；中石油（857）升3.56%，報10.77元；中石化（386）跌4.02%，報5.01元。
國際金價跌穿每盎司5,100美元，紫金礦業（2899）跌5.14%，報38.06元；紫金黃金國際（2259）跌2.86%，報203.8元。
滙控（005）跌3.62%，報130.3元；渣打（2888）跌5.05%，報169.3元。
泡泡瑪特（9992）跌2.89%，報201.4元。