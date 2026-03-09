恒生指數跌348點　兩萬五失而復得　MINIMAX逆市飆近24% (更新)

中東戰火持續，國際油價升破100美元，美股上周五受壓。恒指今早（9日）低開681點，開報25,075點，暫守二萬五。恒指低開後，隨即失守兩萬五關口，曾跌851點，低見24,906點，半日跌656點，報25,101點。恒指午後跌幅持續收窄，跌幅曾縮減至跌314點，高見25,442點，最終收跌348點，報25,408點，二萬五失而復得，成交增至3,923.3億元。國指跌46點，報8,581點；科指跌5點，報4,941點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌0.58%，報516元；美團（3690）升2.41%，報78.7元；京東（9618）跌1.03%，報105.5元；阿里巴巴（9988）跌1.53%，報128.7元；百度（9888）跌1.76%，報117.4元；小米（1810）升0.78%，報33.68元；快手（1024）跌1.47%，報60.55元；網易（9999）跌2.8%，報183.9元。