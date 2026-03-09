伊朗局勢｜國際油價升穿每桶110美元　特朗普稱只是和平的小代價

中東局勢持續升溫，不斷推高油價，國際油價升穿每桶110美元，創下超過3年半以來的紀錄。隨著油價高企，美國總統特朗普在社交媒體上強調，為了美國的安全及世界和平，油價波動只是「微小代價」（very small price to pay）。

油價方面，布蘭特期油急升逾兩成半，升穿每桶110美元，曾觸及每桶118.66美元，較早時每桶報116.33美元；WTI期油亦急升逾逾兩成半，升穿每桶110美元，曾觸及每桶118.82美元，較早時每桶報116.44美元。