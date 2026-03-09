伊朗局勢｜國際油價升穿每桶110美元　特朗普稱只是和平的小代價

中東局勢持續升溫，不斷推高油價，國際油價升穿每桶110美元，創下超過3年半以來的紀錄。隨著油價高企，美國總統特朗普在社交媒體上強調，為了美國的安全及世界和平，油價波動只是「微小代價」（very small price to pay）。
油價方面，布蘭特期油急升逾兩成半，升穿每桶110美元，曾觸及每桶118.66美元，較早時每桶報116.33美元；WTI期油亦急升逾逾兩成半，升穿每桶110美元，曾觸及每桶118.82美元，較早時每桶報116.44美元。
中東產油國宣布減產
伊朗早前宣布封鎖霍爾木茲海峽，干擾中東能源出口。石油除運輸中斷之外，亦面臨產油國減產。
據外電引述知情人士報道，石油輸出國組織（OPEC）第五大科威特因應中東局勢，宣布減產約10萬桶，預計昨減產的規模增至30萬桶。
另外，OPEC第三大產油國阿聯酋，其國營油企阿布扎比國家石油公司（Adnoc）亦將減產，但未有透露減產數量。
至於受襲擊的伊拉克，據彭博引述消息報道，OPEC第二大產油國伊拉克目前日均石油產量約為170萬至180萬桶，較伊朗襲擊前的430萬桶大幅下滑約六成。
摩通：布蘭特原油價格或升穿100美元大關
摩根大通早前表示，即使霍爾木茲海峽僅受阻3至4周，也可能迫使海灣合作委員會成員國關閉石油生產，並將布蘭特原油價格推高至每桶100美元以上。
高盛亦表示，霍爾木茲海峽目前每日運輸量大降九成，運輸中斷局面沒有解決跡象，國際油價本周很可能升穿每桶100美元大關。