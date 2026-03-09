熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
財經
出版：2026-Mar-09 16:01
更新：2026-Mar-09 16:01

陳茂波：零售餐飲業近月數據回升　中東局勢不穩短期影響輕微

分享：
陳茂波指，零售業及餐飲業近月數據有回升，顯示有穩定及上升趨勢。(資料圖片／周令知攝)

陳茂波指，零售業及餐飲業近月數據有回升，顯示有穩定及上升趨勢。(資料圖片／周令知攝)

adblk4

中東局勢不穩定，財政司司長陳茂波表示，短期對本港的影響輕微，因為本港與伊朗的貿易和雙向投資規模較少，但仍要視乎這場戰爭持續時間。如果持續較長、波及其他阿拉伯國家，情況可能是另一回事，政府會密切關注事態發展，並思考應對措施。

陳茂波出席活動致辭表示，對本港未來經濟情況正面和謹慎樂觀。謹慎是因為在地緣政治影響下，本港要找到應對這些複雜局面的方法，既帶來挑戰亦帶來機遇。他舉例說香港資本市場對尋求上市的內地企業，以致中東和亞洲企業將更具吸引力。

adblk5

Google地圖香港十大打卡地點｜（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜東澳古道第10名（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜大東山第9名（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜針山第8名（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜自殺崖第7名（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜衛奕信徑第6名（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜青衣自然徑第5名（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜紅香爐峰第4名（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜大棠楓香林第3名（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜城門水塘菠蘿壩第2名（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜龍脊第1名（am730製圖）

去年貨品出口升幅達12%

陳茂波表示，去年本地生產總值按年增長3.5%，貨品出口仍是主要推動力，錄得12%升幅；服務出口有不錯表現，有6.3%升幅。他又說，零售業及餐飲業近月數據亦有回升，顯示有穩定及上升趨勢。本港失業率維持在低水平，在約3.8%左右。他說失業情況維持在平穩水平，政府亦會提供培訓課程等，協助市民迎接經濟轉型。而引進重點企業辦公室自2022年以來，吸引超過100家企業，合共預計為香港帶來約600億元投資，並創造約22,000個就業職位。

adblk6

他提到，國家十五五規劃對本港很重要，在一國兩制下，本港必需發揮自身優勢，加強與國際聯繫，強化和增加與已開發市場的合作，同時亦需要開啟新市場，吸引新資金、新企業來港。

原文刊登於 香港電台

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務