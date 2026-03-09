陳茂波：零售餐飲業近月數據回升　中東局勢不穩短期影響輕微

陳茂波指，零售業及餐飲業近月數據有回升，顯示有穩定及上升趨勢。(資料圖片／周令知攝)

中東局勢不穩定，財政司司長陳茂波表示，短期對本港的影響輕微，因為本港與伊朗的貿易和雙向投資規模較少，但仍要視乎這場戰爭持續時間。如果持續較長、波及其他阿拉伯國家，情況可能是另一回事，政府會密切關注事態發展，並思考應對措施。

陳茂波出席活動致辭表示，對本港未來經濟情況正面和謹慎樂觀。謹慎是因為在地緣政治影響下，本港要找到應對這些複雜局面的方法，既帶來挑戰亦帶來機遇。他舉例說香港資本市場對尋求上市的內地企業，以致中東和亞洲企業將更具吸引力。