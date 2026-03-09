陳茂波：零售餐飲業近月數據回升　中東局勢不穩短期影響輕微

中東局勢不穩定，財政司司長陳茂波表示，短期對本港的影響輕微，因為本港與伊朗的貿易和雙向投資規模較少，但仍要視乎這場戰爭持續時間。如果持續較長、波及其他阿拉伯國家，情況可能是另一回事，政府會密切關注事態發展，並思考應對措施。
陳茂波出席活動致辭表示，對本港未來經濟情況正面和謹慎樂觀。謹慎是因為在地緣政治影響下，本港要找到應對這些複雜局面的方法，既帶來挑戰亦帶來機遇。他舉例說香港資本市場對尋求上市的內地企業，以致中東和亞洲企業將更具吸引力。
去年貨品出口升幅達12%
陳茂波表示，去年本地生產總值按年增長3.5%，貨品出口仍是主要推動力，錄得12%升幅；服務出口有不錯表現，有6.3%升幅。他又說，零售業及餐飲業近月數據亦有回升，顯示有穩定及上升趨勢。本港失業率維持在低水平，在約3.8%左右。他說失業情況維持在平穩水平，政府亦會提供培訓課程等，協助市民迎接經濟轉型。而引進重點企業辦公室自2022年以來，吸引超過100家企業，合共預計為香港帶來約600億元投資，並創造約22,000個就業職位。
他提到，國家十五五規劃對本港很重要，在一國兩制下，本港必需發揮自身優勢，加強與國際聯繫，強化和增加與已開發市場的合作，同時亦需要開啟新市場，吸引新資金、新企業來港。
原文刊登於 香港電台