亞股再受重挫，日經低收逾5%韓股再度觸發溶斷，G7商討釋放緊急石油儲備。

中東戰事持續，國際油價繼續飆升並一度升至接近120美元水平。同時，美國最新2月就業數據意外表現欠佳，受多重負面消息拖累，亞太區股市今日顯著下滑，其中南韓股市開市後出現崩盤，KOSPI指數以5,265.37點開出，跌5.7%，其後跌幅擴大，最低見5096點，跌逾9%，再度觸發溶斷機制，收市報5251點，跌幅5.96%。上周三，KOSPI指數曾暴跌逾12%，創下單日最大跌幅同時，亦觸發熔斷機制。
針對中東危機，韓國總統李在明表示，政府將近30年來首次對國內燃油價格設定上限，以壓制中東衝突推升全球原油價格及韓國油價。
日本股市方面同樣下跌，日經平均指數早段一度低見51407點，跌逾7%，收市報52728點，跌幅5.2%。根據日經新聞報道，日本已要求石油儲備機構準備釋放石油儲備，同時日本首相高市早苗表示，正與伊朗就霍爾木茲海峽安全問題進行談判。
G7商討釋出石油儲備 油價升幅收窄
另外，據英國金融時報報道，七大工業國(G7)亦商討聯合釋出緊急石油儲備事宜。目前已有包括美國在內的三個G7國家表示支持共同釋放緊急石油儲備。
國際油價升幅收窄，WTI期油升幅收窄，高位逾119美元急回至102美元水平，較早時報102.65美元，升約13%。布蘭特期油升幅亦收窄，由高位逾119美元收窄至107美元水平，較早時報107.57美元，升約16%。
報道引述消息稱，G7財長和國際能源署署長將於紐約時間上午8點30 分舉行視訊會議，討論伊朗戰爭的影響，而美國等3個G7國家已表態支持有關方案。報道又指，部份美國官員認為，聯合釋出3億至4億桶石油儲備將是合適舉措，相當於總儲備的25%至30%。
報道提到，國際能源署32個成員國持有的戰略儲備，是為了應對油價危機而設立的集體應急體系的其中一部分。國際能源署成立以來，成員國亦已集體釋放5次石油儲備，最近兩次則是在2022年，當時是為了應對俄烏戰爭後油價的飆升。