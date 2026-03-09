亞股再受重挫，日經低收逾5%韓股再度觸發溶斷，G7商討釋放緊急石油儲備。

中東戰事持續，國際油價繼續飆升並一度升至接近120美元水平。同時，美國最新2月就業數據意外表現欠佳，受多重負面消息拖累，亞太區股市今日顯著下滑，其中南韓股市開市後出現崩盤，KOSPI指數以5,265.37點開出，跌5.7%，其後跌幅擴大，最低見5096點，跌逾9%，再度觸發溶斷機制，收市報5251點，跌幅5.96%。上周三，KOSPI指數曾暴跌逾12%，創下單日最大跌幅同時，亦觸發熔斷機制。

針對中東危機，韓國總統李在明表示，政府將近30年來首次對國內燃油價格設定上限，以壓制中東衝突推升全球原油價格及韓國油價。