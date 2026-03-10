淨買372億！ 滬港通吸資破紀錄 北水空軍 好淡博弈

中東戰火持續令油價瘋狂燃燒，亞洲股市昨再受創。恒生指數曾失守二萬五低見24,906點，最多跌851點，即市再失守俗稱牛熊分界線的250天移動平均線(昨處25,035點)；收市報25,408點，全日失348點或1.4%，牛熊線及二萬五失而復得。市場好淡情緒仍分歧，北水連續3日走資後，昨再錄歷來最大吸資；相反空軍卻趁勢出手，大手沽空指數買賣基金(ETF)。
亞洲股市繼續以日韓跌勢最慘烈，日本日經225指數昨挫5.2%，韓國KOSPI指數大跌近6%。另外，台灣加權平均指數亦失4.4%；新加坡海峽時報指數跌1.9%。港股方面，國企股指數及恒生科技指數跌幅較恒指小，前者失0.5%，後者微跌0.1%；大市主板成交額按日多34%，至3,923億元，為約4個月來最多。
港股通狂買三大ETF 淡友大手沽
北水趁跌市大手買貨，滬深港股通合共淨買入372.15億元，破歷來吸資紀錄。內地投資者繼續以ETF為撈底目標，盈富基金(2800)港股通巨額淨流入125.67億元；恒生中國企業(2828)吸資53.24億元；南方恒生科技(3033)有41.3億元淨流入，3隻ETF合共吸資220.21億元，佔總吸資近六成。
不過，昨日大市沽空額亦倍升至894.9億元，沽空率亦飆逾7個百分點，至22.8%。而首三大沽空額股份亦為三大ETF，盈富基金最多錄220.8億元，沽空率54.8%；恒生中國企業及南方恒生科技沽空率亦高逾四成。
兩大油股受捧 摩通看好中海油
市場焦點落在石油股。國際油價狂飆至逾每桶100美元下，中國石油(857)大升2.3%，計入除淨因素為19年高；中海油(883)漲3.3%創新高，報27.5元；相反，以下游業務佔多的中國石化(386)則下挫4.4%。摩根大通發報告指，三桶油中最看好中海油，主要由於其產量組合中有70%為原油，對油價敏感度最高，並將其評級由「中性」上調至「增持」，目標價31元。