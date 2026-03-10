淨買372億！ 滬港通吸資破紀錄 北水空軍 好淡博弈

中東戰火持續令油價瘋狂燃燒，亞洲股市昨再受創。恒生指數曾失守二萬五低見24,906點，最多跌851點，即市再失守俗稱牛熊分界線的250天移動平均線(昨處25,035點)；收市報25,408點，全日失348點或1.4%，牛熊線及二萬五失而復得。市場好淡情緒仍分歧，北水連續3日走資後，昨再錄歷來最大吸資；相反空軍卻趁勢出手，大手沽空指數買賣基金(ETF)。

亞洲股市繼續以日韓跌勢最慘烈，日本日經225指數昨挫5.2%，韓國KOSPI指數大跌近6%。另外，台灣加權平均指數亦失4.4%；新加坡海峽時報指數跌1.9%。港股方面，國企股指數及恒生科技指數跌幅較恒指小，前者失0.5%，後者微跌0.1%；大市主板成交額按日多34%，至3,923億元，為約4個月來最多。