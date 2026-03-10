恒生指數升551點　寧德時代績後升逾9%　MINIMAX升逾兩成(更新)

美國總統特朗普向傳媒表示，暫時放寬部分有關石油的制裁，國際油價急跌，美股隔晚尾市反彈倒升收市。恒指今早（10日）承接升勢，高開331點，報25,740點。恒指高開後，半日升396點，報25,804點。午後恒指再發力，突破早市高位，反覆向上，最終升551點，收報25,959點，以全日最高位收市，成交3,309.29億元。國指升128點，報8,710點；科指升118點，報5,060點。

科技股普遍造好，騰訊（700）升7.27%，報553.5元；美團（3690）升0.51%，報79.1元；京東（9618）升2.84%，報108.5元；阿里巴巴（9988）升3.73%，報133.5元；百度（9888）升2.9%，報120.8元；小米（1810）跌0.18%，報33.62元；快手（1024）升1.4%，報61.4元；網易（9999）升2.23%，報188元。