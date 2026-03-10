恒生指數半日升396點　寧德時代績後升逾8%(更新)

美國總統特朗普向傳媒表示，暫時放寬部分有關石油的制裁，國際油價急跌，美股隔晚尾市反彈倒升收市。恒指今早（10日）承接升勢，高開331點，報25,740點。恒指高開後，曾升464點，高見25,872點，半日升396點，報25,804點，成交1,720.07億元。國指升91點，報8,673點；科指升69點，報5,010點。

科技股普遍造好，騰訊（700）升5.72%，報545.5元；美團（3690）跌0.57%，報78.25元；京東（9618）升2.28%，報107.9元；阿里巴巴（9988）升3.03%，報132.6元；百度（9888）升1.87%，報119.6元；小米（1810）跌1.01%，報33.34元；快手（1024）升1.82%，報61.65元；網易（9999）升1.52%，報186.7元。