恒生指數半日升396點　寧德時代績後升逾8%(更新)

美國總統特朗普向傳媒表示，暫時放寬部分有關石油的制裁，國際油價急跌，美股隔晚尾市反彈倒升收市。恒指今早（10日）承接升勢，高開331點，報25,740點。恒指高開後，曾升464點，高見25,872點，半日升396點，報25,804點，成交1,720.07億元。國指升91點，報8,673點；科指升69點，報5,010點。
科技股普遍造好，騰訊（700）升5.72%，報545.5元；美團（3690）跌0.57%，報78.25元；京東（9618）升2.28%，報107.9元；阿里巴巴（9988）升3.03%，報132.6元；百度（9888）升1.87%，報119.6元；小米（1810）跌1.01%，報33.34元；快手（1024）升1.82%，報61.65元；網易（9999）升1.52%，報186.7元。
國際金價回穩，紫金礦業（2899）升2.36%，報39.9元；紫金黃金國際（2259）升0.76%，報211.4元。
國際油價急跌，中海油（883）跌1.24%，報27.16元；中石油（857）跌2.54%，報10.37元；中石化（386）升1.6%，報5.07元。
寧德時代（3750）去年業績勝預期，純利按年升逾四成，股價升8.75%，報547元。
MINIMAX（100）升9.53%，報1,092元。
滙控（005）升3.23%，報134.1元。
泡泡瑪特（9992）跌0.1%，報206元。