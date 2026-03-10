伊朗局勢｜國際油價急挫一成　特朗普稱暫時豁免部分石油制裁措施

國際油價在周一亞洲交易時段曾一度逼近每桶120美元水平，是自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，油價首次突破每桶100美元。

油價方面，布蘭特期油曾急挫一成，跌穿每桶90美元，曾低見每桶88.1美元，較早時每桶報89.31美元，跌9.7%；WTI期油亦曾急挫一成，跌穿每桶90美元，曾低見每桶81.25美元，較早時每桶報86.05美元，跌9.2%。

國際油價在周一收市後交易時段急挫一成，失守每桶90美元。美國總統特朗普在記者會上表示，時豁免部分石油制裁措施，直到霍爾木茲海峽恢復正常，海軍亦會護送運油輪通過海峽，又警告伊朗，切勿試圖切斷石油供應，否則將進行更嚴厲打擊。

記者會上特朗普未有提及會解除哪些制裁，而上周華府發布許可證，允許部分俄羅斯石油銷往印度，為印度提供採購選項。財長貝森特（Scott Bessent）在社交媒體中表示，石油繼續流入全球市場，華府發布了一項為期30日的臨時豁免令，允許印度煉油廠購買俄羅斯石油。

卡塔爾能源部長料油價未來兩三周急升至150美元

全球主要液化天然氣生產國卡塔爾，其能源部長Saad al-Kaabi上周向外媒指，即使衝突結束，也需要「數周至數月」才能恢復正常交付，並預測油價格可能在未來兩至三周內急升至150美元。