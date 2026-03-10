據報亞洲散戶無懼跌市　大量借入資金入市撈底

據路透報道，交易員與經紀商指，亞洲散戶正大量借資金注入經紀帳戶，追逐油價與能源價格上漲，同時搶購下跌的股票。報道指，韓國散戶在周一錄得淨買入4.6萬億韓圜（約30億美元），本月累計淨買入15.2萬億韓圜（逾100億美元）。

環球股市於周一（9日）遇上大跌市。受到油價急速逼近每桶120美元大關拖累，環球股市出現全面下挫，當中南韓股市開市後崩盤，最低見5,096點，跌逾9%，觸發溶斷機制，收市報5,251點，跌幅5.96%。不過在大跌市期間，有部份投資者選擇入市撈低。

報道引述經紀商稱，投資者不僅支付新保證金以延長持倉，更補足虧損部分，反映散戶在疫情後習慣逢低買入，甚至部分散戶表現超越專業投資者，其交易熱潮推升成交量，尤其在美國和香港市場，散戶對價格的影響力增強，有時更因眾人急於承擔高風險而加劇市場波動。

北水昨淨買372億

另一方面，北水昨再錄歷來最大吸資，滬深港股通合共淨買入372.15億元。內地投資者繼續以ETF為撈底目標，盈富基金（2800）港股通巨額淨流入125.67億元；恒生中國企業（2828）吸資53.24億元；南方恒生科技（3033）有41.3億元淨流入，3隻ETF合共吸資220.21億元，佔總吸資近六成。