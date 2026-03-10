熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
財經
出版：2026-Mar-10 12:54
更新：2026-Mar-10 12:54

FM財自 | 末日期權你知多少？

分享：
16 3 1

末日期權槓桿極高以小博大。(資料圖片)

adblk4

最近網上流傳一則末日期權贏錢變廢紙的驚嚇故事，來回金額高達43萬元，先不論來源的真實，但故事卻是很多新手們常會犯的錯誤，據悉是某投資人買入大額QQQ 0306到期的末日put，上周五納指尾段最後一小時才下跌。

因為證券商不容許ETF沽空，或持倉者帳戶資金不足之下自動行使沽空權利，所以在最後交易日會瘋狂催促平倉或必須簽定：放棄行權網上合約，不然會在收市前，任何時間代為平倉。

可能該投資人看到QQQ put早段仍處於價外，處於浮虧狀態，簽下放棄行權，多數是誤以為QQQlong put是歐式期權，以為會自動用收市價結算。

adblk5

上周五尾段納指下跌，QQQ put由虧轉盈，價外變價內，正常來說，若自己未有主動平倉，證券商也會代為平倉，不論輸贏，但簽定了放棄行權後，之後的事必須自我處理，即使後來跌入價內，有內在值證券商也不會代平。

不簽定放棄行權也不會自動結算

其實並不是網上傳言的「贏到開巷」這麼誇張，以QQQ put行權價605元，收市599.5元來說，並不算太多，末日期權槓桿本來就極高，盈虧一線間，通常用來博倍數，以小博大，會出現43萬元的來回盈虧，是因為買入的末日put 的金額太大。

adblk6

這情況有幾個錯誤及重點：

  1. 不應把戶口里的所有金額來買末日。

  2. 不知道勝率高低，末日long比對正常月期權的勝率低更多。

  3. 知道美式及歐式期權的分別，這是最致命的地方。

  4. 簽定放棄行使反而沒有錯，我每次都會逐筆簽定放棄行權合約，不然證券商會保留一定金額，以防行使。

看到網上的留言，不少人以為不簽定放棄行權就可結算，不會出現損失，其實也是錯了一半，不簽定放棄行權，美式期權也不會自動結算的，而是證券商會在收市前任何時間代為平倉而已。

adblk7

Option Jack

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務