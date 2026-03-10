FM財自 | 末日期權你知多少？

最近網上流傳一則末日期權贏錢變廢紙的驚嚇故事，來回金額高達43萬元，先不論來源的真實，但故事卻是很多新手們常會犯的錯誤，據悉是某投資人買入大額QQQ 0306到期的末日put，上周五納指尾段最後一小時才下跌。

因為證券商不容許ETF沽空，或持倉者帳戶資金不足之下自動行使沽空權利，所以在最後交易日會瘋狂催促平倉或必須簽定：放棄行權網上合約，不然會在收市前，任何時間代為平倉。

可能該投資人看到QQQ put早段仍處於價外，處於浮虧狀態，簽下放棄行權，多數是誤以為QQQ的long put是歐式期權，以為會自動用收市價結算。