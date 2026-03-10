九倉置業去年由盈轉虧　蝕逾42億元　派息每股66仙

九龍倉置業（1997）公布，截至去年底止全年業績，由盈轉虧，在計入投資物業重估減值淨額105.28億元後，錄得股東應佔虧損42.57億元，每股虧損1.4元；2024年度股東應佔盈利為8.91億元。派第2次中期股息66仙，計及第一次中期股息66仙，全年度共派息1.32元。

期內，基礎淨盈利增加5%至64.56億元，原因是財務支出減少。集團收入減少1%至128.15億元，當中，投資物業收入減少1 %至106.53億，酒店收入則增加6%至16.31億元。

海港城收入增1% 時代廣場收入跌一成

在投資物業及酒店分部內，海港城包括酒店的總收入增加1%至92.24億，營業盈利增加1%至72.44億元，分別佔集團收入72%及集團營業盈利77%。海港城商場年杪的出租率為92%；寫字樓年杪的出租率91%。