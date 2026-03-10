Bitcoin｜比特幣重上7萬美元水平　Strategy再購入1.7萬枚比特幣

Strategy創辦人Michael Saylor披露，在3月2日至3月8日期間動用約12.8 億美元購入17,994枚比特幣，購入均價約為 70,946 美元。

美國總統特朗普表示，對伊朗的戰爭很快結束，並預測油價將會下跌。國際油價在周一收市後交易時段急挫一成，失守每桶90美元。比特幣升近4%，重上7萬美元關口，今日（10日）曾高見70,558萬美元，較早時報70,426美元。據加密貨幣數據平台CoinGlass統計，加密貨幣投資者在過去24時內，爆倉 3.25億美元（約25.43億港元）。

全球最大對沖基金橋水基金（Bridgewater）創辦人、有「鱷王」之稱達里奧（Ray Dalio）早前則表示，比特幣不應與黃金相提並論。

比特幣只剩100萬枚

另外，在周一（9日）第2,000萬枚比特幣被挖出，即總發行量2,100萬枚的比特幣，剩餘100萬枚，且受每4年1次的「減半」規則影響，最後一枚比特幣預計要在2140年前後才問世。

自2009年以來，比特幣已歷經四次減半，獎勵從最初50枚比特幣依序降至25枚、12.5枚、6.25枚，最近一次在2024年4月降至3.125枚，下一次減半預計在2028年，獎勵將進一步降至1.5625枚。