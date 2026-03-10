富邦香港去年多賺52%，料本港經濟在短期內將保持正面。

富邦銀行(香港)公布，截至去年12月底止，全年淨溢利為13.76億港元，按年增長52%。主要是由於營運收入上升及減值虧損顯著減少。平均股本回報率及平均資產回報率大幅改善至8.00%及0.78%，而去年則分別為5.58%及0.6%。

受平均生息資產增長17%所帶動，該行淨利息收入上升12%至28.94億港元。年內，本集團透過擴大債務證券投資和貸款資產，成功實現了多元化的資產組合。平均債務證券投資及貸款組合分別上升18%及11%，而客戶存款均額則按年增長22%。儘管年內息率下行，導致資產於重新定價時收益率承壓，淨息差仍保持韌性，僅收窄7個基點，由1.84%下調至1.77%。