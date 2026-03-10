富邦香港去年多賺52%，料本港經濟在短期內將保持正面。

富邦銀行(香港)公布，截至去年12月底止，全年淨溢利為13.76億港元，按年增長52%。主要是由於營運收入上升及減值虧損顯著減少。平均股本回報率及平均資產回報率大幅改善至8.00%及0.78%，而去年則分別為5.58%及0.6%。
受平均生息資產增長17%所帶動，該行淨利息收入上升12%至28.94億港元。年內，本集團透過擴大債務證券投資和貸款資產，成功實現了多元化的資產組合。平均債務證券投資及貸款組合分別上升18%及11%，而客戶存款均額則按年增長22%。儘管年內息率下行，導致資產於重新定價時收益率承壓，淨息差仍保持韌性，僅收窄7個基點，由1.84%下調至1.77%。
非利息收入上升13%至4.25億港元。保險業務收入、金融行銷業務淨收益及信貸業務手續費收入分別錄得33%、31%及25%的強勁增長。然而，部分增長被對沖工具按市值計價所產生的虧損抵銷。非利息收入對總營運收入比率為12.8%。
另外，該行公布，總資產達1,907億港元，按年增長305億港元或19%；債務證券投資組合增長22%至745億港元；客戶存款上升22%至1,629億港元。計及商業票據及銀行同業貸款，貸款對存款比率按年微升0.4個百分點。
該行預計，本港經濟在短期內將保持正面。富邦香港將繼續吸納高淨值客戶，把握財富管理業務的增長機遇，並繼續聚焦大型企業及銀團貸款市場。另外，該行亦將積極拓展澳洲、中東及東盟等重點國際市場的融資機會。富邦銀行(香港)行政總裁兼董事總經理鍾國強表示，今年該行的淨息差仍有收窄的壓力，惟不會尋找高風險項目來抵銷淨息差下行壓力，相反該行積極吸收流動存款，強調沒有出現過分集中的情況。