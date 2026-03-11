恒生指數倒跌61點　未企穩兩萬六　寧德時代升9%(更新)

市場憧憬中東戰事有望結束，美國總統特朗普揚言戰事「大致完成」，美股先升後回。恒指今早（11日）承接昨日升勢，高開152點，報26,112點，重上兩萬六關口。恒指高開後升幅逐步收窄，走勢反覆，曾一度倒跌9點，低見25,950點，半日升21點，報25,981點。恒指午後轉跌，跌穿早市低位，最終跌61點，收報25,898點，未能守住兩萬六，成交2544.81億元。國指跌5點，報8,704點；科指跌5點，報5,054點。

俗稱「龍蝦」的開源AI代理軟件OpenClaw近日在內地爆紅，據報中國限制國企，以及政府機構在電腦使用「龍蝦」。MINIMAX（100）跌6.48%，報1,141元；智譜（2513）跌6.09%，報609.5元

國際油價受壓，中海油（883）升3.7%，報28.06元；中石油（857）升2.34%，報10.5元；中石化（386）跌0.2%，報5.05元。

寧德時代（3750）升9%，報599.5元

滙控（005）跌2.13%，報133元。

泡泡瑪特（9992）跌0.58%，報204.8元。