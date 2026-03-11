恒生指數半日升21點　未企穩兩萬六　寧德時代升逾8%(更新)

市場憧憬中東戰事有望結束，美國總統特朗普揚言戰事「大致完成」，美股先升後回。恒指今早（11日）承接昨日升勢，高開152點，報26,112點，重上兩萬六關口。恒指高開後升幅逐步收窄，走勢反覆，曾一度倒跌9點，低見25,950點，半日升21點，報25,981點，成交1474.91億元。國指升14點，報8,724點；科指升13點，報5,073點。
科技股普遍造好，騰訊（700）升0.45%，報556元；美團（3690）跌2.66%，報77元；京東（9618）升0.18%，報108.7元；阿里巴巴（9988）升0.3%，報133.9元；百度（9888）升1.49%，報122.6元；小米（1810）跌0.36，報33.5元；快手（1024）跌0.49%，報61.1元；網易（9999）跌2.66%，報183元。
俗稱「小龍蝦」的開源AI代理軟件OpenClaw近日在內地爆紅，相關產業被熱炒，MINIMAX（100）跌1.64%，報1,200元；智譜（2513）跌0.62%，報645元
國際油價受壓，中海油（883）升2%，報27.6元；中石油（857）升0.88%，報10.35元；中石化（386）升0.4%，報5.08元。
寧德時代（3750）升8.36%，報596元
滙控（005）跌0.74%，報134.9元。
泡泡瑪特（9992）升0.19%，報206.4元。