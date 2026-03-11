恒生指數半日升21點　未企穩兩萬六　寧德時代升逾8%(更新)

俗稱「小龍蝦」的開源AI代理軟件OpenClaw近日在內地爆紅，相關產業被熱炒，MINIMAX（100）跌1.64%，報1,200元；智譜（2513）跌0.62%，報645元

國際油價受壓，中海油（883）升2%，報27.6元；中石油（857）升0.88%，報10.35元；中石化（386）升0.4%，報5.08元。

寧德時代（3750）升8.36%，報596元

滙控（005）跌0.74%，報134.9元。

泡泡瑪特（9992）升0.19%，報206.4元。