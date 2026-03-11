伊朗局勢｜國際油價曾急挫逾一成　據報國際能源總署提出最大規模石油儲備釋放

據《華爾街日報》引述消息報道，國際能源總署（IEA）已提議有史以來最大規模的石油儲備釋放方案，各國預計將在周三（11日）作出決定。美國總統特朗普揚言，美國對伊朗的軍事行動會很快結束，市場憧憬原油價格逐漸回穩。國際油價在周二紐約交易時段曾急挫逾11%，創2022年3月以來最大單日跌幅。

報道引述知情官員稱，此次釋放的規模將超過IEA成員國在2022年俄羅斯入侵烏克蘭時，分兩批投放市場的1.82億桶石油。若沒有國家反對，釋放方案將獲得通過，但若有一個國家提出抗議，可能導致該計劃推遲。