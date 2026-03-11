伊朗局勢｜國際油價曾急挫逾一成　據報國際能源總署提出最大規模石油儲備釋放

據《華爾街日報》引述消息報道，國際能源總署（IEA）已提議有史以來最大規模的石油儲備釋放方案，各國預計將在周三（11日）作出決定。美國總統特朗普揚言，美國對伊朗的軍事行動會很快結束，市場憧憬原油價格逐漸回穩。國際油價在周二紐約交易時段曾急挫逾11%，創2022年3月以來最大單日跌幅。
報道引述知情官員稱，此次釋放的規模將超過IEA成員國在2022年俄羅斯入侵烏克蘭時，分兩批投放市場的1.82億桶石油。若沒有國家反對，釋放方案將獲得通過，但若有一個國家提出抗議，可能導致該計劃推遲。
油價方面，布蘭特期油曾急挫逾一成，曾低見每桶81.16美元，較早時每桶報88.36美元，升0.7%；WTI期油亦曾急挫逾一成，曾跌穿每桶80美元，低見每桶76.82 美元，較早時每桶報84.42美元，升1.2%。
美國能源資訊局：未來兩個月布油維持在每桶95美元以上
美國能源資訊局（EIA）在月度報告指，由於伊朗戰爭導致供應中斷，未來兩個月布蘭特原油價格將維持在每桶95美元以上，年底前將回落至70美元左右。EIA將今年布蘭特原油價格預測上調37%至每桶79美元，並預計今年第3季將跌破每桶80美元。
特朗普早前表示，將豁免部分石油制裁措施降低油價。特朗普未有提及會解除哪些制裁，而上周華府發布許可證，允許部分俄羅斯石油銷往印度，為印度提供採購選項。七國集團（G7）財長較早時召開視像會議，決定暫不動用戰略石油儲備應對國際油價。