「龍蝦」概念股回吐！一文解構爆紅原因與風險隱患

開源人工智能(AI)代理OpenClaw近日爆紅，由於其標誌為一隻龍蝦，因此又被俗稱為「龍蝦」。與傳統只能對話的聊天機器人不同，OpenClaw的核心特點在於其強大的「執行能力」傳統AI最能提供答案，實制操作仍需人手執行，而OpenClaw則可以獲得電腦系統的操作權限，從而代替用家完成各種實際任務，如如搜尋資料、撰寫論文、日常回覆電子郵件、甚至可以自動進行投資，因此有「懶人福音」之稱，並在內地掀起一陣「養龍蝦」熱潮。 入門技術門檻高 催生各種商業變現模式

OpenClaw作為一個開源且免費的項目，其商業運作並非依賴「賣軟體」，而是建立在「賣服務、賣算力、賣效率」的生態之上。由於OpenClaw本身技術門檻較高，要求使用者具備一定編程基礎，對環境配置也有一定要求，加上運行需要消耗大量算力資源，因而催生了多種商業變現模式。 其一是最直接的部署與安裝服務，根據網絡流傳收費代安裝服務，單次收費介乎數百至數千元，而卸載則由數十至數百元不等。此外，各大科企龍頭亦紛紛入局，如騰訊(700)旗下雲業務騰訊雲早前便舉辦線下活動，為用戶免費安裝OpenClaw，吸引過千名用戶大排場龍等候安裝。而百度(9888)亦於今日(3月11日)舉辦「龍蝦市集」，由公司工程師坐鎮百度科技園K1門外，提供部署安裝、配置OpenCloud服務。

對於對於騰訊、阿里、智譜等大廠來說，推廣OpenClaw的核心目的是「賣Token」，其商業邏輯建基於OpenClaw本身不產生智慧，必須連接如GPT-4,Claude、Kimi、Qwen等大模型才能運作，而大廠可以提供適配OpenClaw的一鍵包或雲端服務，用戶在使用OpenClaw執行任務時，會頻繁調用大模型API，而每一次操作都在消耗Token，廠商從中賺取API調用費，即藉由開源的OpenClaw框架，售賣自己的模型服務。 目前騰訊方面已經推出OpenClaw的AI助手WorkBuddy，而根據內媒報道正研發一款OpenClaw一鍵啟動包的產品「QClaw」，可實現微信、QQ雙端接入「小龍蝦」。而百度智能雲最新亦發布零部署服務DuClaw，將過往的「一鍵部署」模式進一步精簡為「零部署」，目前，用戶已可透過網頁端直接使用該服務。後續還將陸續支持企業微信、釘釘、飛書等主流通訊應用程式。

帶動整體AI板塊熱度 隨著OpenClaw爆紅，整體AI板塊熱度亦受帶動，其中稀宇科技Minimax(100) 作為龍頭大模型公司之一，在宣布將自家Speech語音及Music音樂模型上架至OpenClaw生態後持續備受追捧，股價昨日飆升22.4%並升穿千元大關，創上市新高。同業智譜(2513)亦正式上線AutoClaw，即一鍵安裝本地版OpenClaw，昨日股價同樣受刺激大升12.9%，收報649元。另外騰訊方面，在推出相容OpenClaw的AI助手WorkBuddy後，昨日股價亦上漲7.27%，主席馬化騰最新發文預告，新一批「龍蝦」產品將陸續推出。 據報內地已限制應用 一眾概念股現回吐

雖然OpenClaw具備強大的執行能力，不過由於其運作需要擁有極高的系統權限，因此安全性亦備受關注。目前已經出現不少被黑客入侵並盜用信用卡以及個人資料的案例。根據內媒報導，國家互聯網應急中心已經警告，OpenClaw有嚴重安全風險，呼籲黨政機關、企業及個人用戶須審慎使用。而《彭博》引述消息人士報道，內地目前已經限制國有企業及政府機構在辦公電腦上運行OpenClawAI應用程式，以消除潛在的安全風險。 受消息影響，「養龍蝦」熱潮出現稍稍降溫，Minimax在兩日爆升逾4成後，下跌約8%，最新報1,121元；智譜下跌約5%，最新報615.5元；騰訊及百度最新分別報552元及122元。