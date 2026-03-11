港股IPO回撥新制實施半年 老虎證券：「一手黨」中籤率斷崖下跌 散戶轉攻乙組

港交所IPO配售機制改革實施已滿半年，新制後，IPO公開發售部分不再常設強制回撥機制。老虎證券(香港)引用市場數據分析指，新制實施後至今，首掛升幅最高的10隻新股中，9隻採用無強制回撥的「機制B」，首日股價升幅驚人，最高升至3.6倍，引發全城「抽新股」熱潮；期內選擇「機制B」的IPO共有63家，壓倒性超過會觸發回撥的10家(其中2家選擇「機制A」，8家選擇18C)，惟「機制B」的IPO一手中籤率出現急劇下滑，僅約1%。 老虎證券數據顯示，新制實施後，截至今年 2 月底，老虎證券孖展（融資）認購新股的用戶佔比飆升至超過 9 成，較改革前的約 7 成明顯提升，帶動老虎國際 2025 年全年孖展總額首次突破 1 萬億港元，創下歷史紀錄。

一手中籤率斷崖下跌 「機制 B」新股首日平均爆升逾 53% 老虎證券表示，新制前後的 IPO 市場生態出現了顯著的結構性轉變。對比新規實施前一年，當時沒有觸發回撥的新股，一手中籤率中位數高達 50%，上市首日升跌幅中位數為 4.2%，平均升約 53.6%；觸發回撥的新股中籤率中位數亦有 17.5%，超購倍數中位數為 194 倍，上市首日平均升約 10.5%。 然而，新規實施後，63 家無回撥的「機制 B」公司數據表現呈極端化：超購倍數中位數暴增至 1,091 倍，令一手中籤率中位數斷崖式下跌至 1%；但與此同時，「機制 B」新股上市首日升跌幅中位數達到 24%，平均升 53.6%。至於同期 8 家觸發回撥的 18C公司，但因錄得逾千倍超購，中籤率中位數亦被壓低至5%。數據反映，新股回撥機制與首日股價表現形成一定關連性，「機制 B」新股已獲市場認為「低中籤率、高賺錢機會」的投資目標。

新制生效半年間，首掛升幅最高的 10 隻 IPO，幾乎皆採用「機制 B」。以首掛升幅最高的諾比侃（02635）為例，首日股價升 363.8%，惟一手中籤率僅 0.85%；而競爭最激烈、中籤率最低的大行科工（02543）也採用「機制 B」，在超購逾 7,500 倍下，一手中籤率跌至極端的僅 0.02%，但中籤率越低，亦不等於首掛升幅越高，該股首日升幅約 14.9%。 隨著新股機制轉變，中籤率出現急劇下滑，幾乎微乎其微，昔日「一手黨」以小博大、單靠現金認購一手的佛系策略已難以奏效。老虎證券平台數據顯示，逾 9 成參與抽新股的用戶是採用孖展申購，較新制實施前的約佔 7 成顯著提高。數據進一步指出，超購倍數與客戶申購「乙組」的比例呈現高度正相關，反映出越熱門的 IPO，客戶「打乙組」的熱情度越高，特別是去年下半年港股 IPO 首日升幅可觀，賺錢效應明顯，促使投資者傾向集中資金，以更高的申購股數來博取中籤機會。

老虎證券(香港)首席運營官王珊指出，新制實施後，極低中籤率已成市場常態，隨著傳統單靠現金認購一手的策略成功率大減，投資者正順應潮流，更傾向透過孖展融資集中資金部署乙組。為配合市場需求，老虎證券提供不論現金或融資認購均「零手續費」的優惠，以消除客戶未中籤的成本顧慮。