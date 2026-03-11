跨境貿易日益頻繁 Mastercard宣布簡化亞太區中小企跨境支付流程

Mastercard表示，在中小企數碼化轉型加速，以及跨境貿易活動日益頻繁的推動下，亞太區的數碼商業支付規模預計於2028年前將以每年14.7%的速度增長。隨著需求上升，公司宣布推出Mastercard Global Commerce Suite for Small Businesses全方位解決方案，旨在協助銀行滿足日理萬機的中小企不斷變化的跨境支付需求。方案現已向香港這個亞太區主要商業樞紐的銀行及金融機構開放，並計劃拓展至區內其他指定市場。

Mastercard亞太區商業和新型支付執行副總裁Anouska Ladds表示，中小企期望以與本地交易無異的速度和信任程度進行跨境匯款，但許多銀行仍受制於傳統系統。Mastercard Global Commerce Suite for Small Businesses專為跨境商貿而設，提供強大且可擴展的平台，集支付、資金狀況追蹤及管理功能於一身，有助銀行更有效地服務中小企，同時為雙方建立更深厚長遠的合作關係奠定基礎。