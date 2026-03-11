內地掀起用「龍蝦」經營社交媒體　小紅書：嚴厲打擊AI堅持真人分享

俗稱為「龍蝦」開源人工智能(AI)代理OpenClaw近日爆紅，而在內地有網民用「龍蝦」經營小紅書帳號。據內媒報道，只需簡單設置，「龍蝦」就可以自己完成小紅書貼文的標題、文字、配圖、發布，乃至評論，甚至騰訊（700）推出自家的「龍蝦」QClaw。不過，小紅書發公告表示，將嚴厲打擊使用AI託管帳號。

「龍蝦」爆紅，衍生了「代安裝」服務的新商機。在閒魚、淘寶等網購平台上，出現了大量「OpenClaw安裝」的服務，價格由數百元到過萬元不等，提供遠程或上門安裝服務。各大科企龍頭亦想分一杯羹，如騰訊推出自家的「龍蝦」QClaw，免去用戶安裝OpenClaw的技術門檻。