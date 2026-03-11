內地掀起用「龍蝦」經營社交媒體　小紅書：嚴厲打擊AI堅持真人分享

俗稱為「龍蝦」開源人工智能(AI)代理OpenClaw近日爆紅，而在內地有網民用「龍蝦」經營小紅書帳號。據內媒報道，只需簡單設置，「龍蝦」就可以自己完成小紅書貼文的標題、文字、配圖、發布，乃至評論，甚至騰訊（700）推出自家的「龍蝦」QClaw。不過，小紅書發公告表示，將嚴厲打擊使用AI託管帳號。
「龍蝦」爆紅，衍生了「代安裝」服務的新商機。在閒魚、淘寶等網購平台上，出現了大量「OpenClaw安裝」的服務，價格由數百元到過萬元不等，提供遠程或上門安裝服務。各大科企龍頭亦想分一杯羹，如騰訊推出自家的「龍蝦」QClaw，免去用戶安裝OpenClaw的技術門檻。
小紅書：禁用AI經營帳號 堅持真人分享
小紅書昨日（10日）發布《關於打擊AI託管營運帳號的治理公告》。公告指，由即日起，平台將對AI託管類帳號實施治理措施，包括對於普通帳號偶發使用AI託管代寫、代發筆記或進行互動，平台將根據違規程度，採取警告、限制內容分發等梯度處理措施；至於直接透過AI託管工具註冊、發布、互動的帳號，或首頁所有公開筆記均為AI託管代發的帳號，平台將予以封鎖處理。
小紅書在公告中呼籲，使用者在創作過程中合理使用AI工具，堅持由真人分享真實經歷與感受；如發現疑似AI託管帳號或相關內容，請第一時間透過檢舉按鈕向平台回饋。
全自動助用家完成任務
前稱Clawdbot的OpenClaw由Peter Steinberger開發。OpenClaw最大特點為，其可直接操作電腦軟件並完成工作的「AI員工」，因傳統AI需人手執行及操作，而OpenClaw透過獲得電腦系統的操作權限，從而代替用家完成各種任務，如搜尋資料、撰寫文章、回覆電郵、甚至進行投資等。