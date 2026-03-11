國泰去年多賺一成 股價飆4% 向員工發11周酬金

國泰航空(293)公布去年底止全年純利108.28億元，按年多9.5%；收益1,167.66億元，升11.9%；每股盈利165.5仙；第二次中期股息0.64元，多三成。國泰又公布，在與團隊分享成果方面，除了今年向員工加薪外，亦以酌情花紅及利潤分享的形式，向員工發放總數逾11星期的合資格工資。 國泰今日收市報13.17元，升4.3%。 香港快運虧損 9.96 億 至於香港快運去年錄得除財務支出淨額及稅項前虧損9.96億元，2024年虧損2.04零元。集團指，短期因素影響其盈利，包括客戶旅遊目的地偏好轉變、多條新航線的開辦，以及部分客機因行業普遍的持續未有改善的普惠發動機問題而仍然停飛。

燃油成本淨額升約 11% 國泰去年燃油成本淨額升約11%至313.4億元，撇除對沖影響則升逾8%至306.4億元。國泰指，並不是對油價進行投機炒賣，但利用對沖管理油價短期至中期變動的風險，從而控制燃油成本。 燃油供應鏈受阻影響交付 集團指，自1946年創立以來的80周年，與香港這個航空樞紐並肩成長，集團對此深感自豪。目前全球地緣政治環境動盪，導致客運及貨運流量以及航空燃油價格出現難以預料的變動。持續的供應鏈受阻及成本通脹亦繼續影響新飛機、客艙產品及零部件的交付。然而，集團稱已奠定堅實基礎，使國泰更具韌性、效率與靈活性。這使處於最佳位置以應對當前的市場波動，而在繼續面對外部挑戰的同時，亦會保持靈活應變。

今年客運運力料增一成 隨在航線網絡增加航班班次及航點，國泰預期今年客運運力將增長10%，同時亦將帶動貨運運力的提升，對國泰未來在香港國際航空樞紐核心地位的發展前景仍然充滿信心。 國泰又指，經過去3年的成功重建，目前所有可用飛機均已配備完整資源並投入營運。繼近年創高位後，招募及培訓工作現已進入穩定狀態，與增長計劃保持同步，並將於今年接收8架新型窄體客機，並預計以約10%的增長率提升可載客量。 就香港快運而言，集團預期將基於低成本航空商業模式，於未來數年持續擴張並提升效率，從而邁向可持續盈利之路。集團已採取多項措施提升業務韌性，並開始見證積極成效，今年首兩個月的開局令人鼓舞。