「中國版肯德基」宣告退市　華萊士掛牌10年曾開兩萬店

有「中國版肯德基」之稱、連鎖速食品牌華萊士（Wallace）為專注應對市場競爭，宣告完成新三板摘牌下市，正式告別資本市場。25年前華萊士以「低價」策略在對岸「洋快餐」版圖中突圍，門店數量一度破2萬家，超越肯德基和麥當勞總和，寫下一頁傳奇。 據《大象新聞》報道，福建省華萊士食品股份有限公司（簡稱華士食品）2月11日正式對外發布公告，宣布公司股票自2026年2月12日起終止在全國中小企業股份轉讓系統（新三板）掛牌，結束其近十年的上市旅程。公告指出，該決定是基於公司當前的經營現狀，結合市場環境及長期發展規劃，旨在提升經營決策效率並降低運營成本。

減合規成本和財報披露壓力 作為中國本土最大的快餐連鎖品牌之一，華萊士自2016年登陸新三板以來，近十年間僅通過市場融資1,000萬元人民幣（約1,140萬港元），對其業務擴展幫助有限。同時，上市帶來的，對企業經營形成了一定負擔。 根據華士食品2025年半年報數據，該公司上半年營收達46.25億元人民幣（約52.7億港元），歸母淨利潤約1.21億元人民幣（約1.38億港元），與去年同期相比增長35.32%。然而，這一表面增長的背後，卻隱藏著首次營收負增長的事實。自2022年至2024年間，公司的營收增速已從24.36%逐年下滑至13.31%。

此外，華萊士的財務槓桿壓力亦在增加。2025年上半年報顯示，其負債總額已達21.08億元人民幣（約24億港元），資產負債率高達73.73%，幾乎是2022年10.85億元人民幣（約12.4億港元）負債的兩倍。這些數據顯示，華萊士在資本市場上的回報與付出並不成正比，退市或許是其減輕負擔、尋求轉型的必要之舉。

市場競爭加劇 華萊士的退市決定也反映出當前餐飲業的激烈競爭。作為中國本土的「洋快餐之王」，華萊士自2001年創立以來，從福建師範大學旁的一家小店起步，發展至2023年門店數量突破2萬家，超越肯德基和麥當勞的總和。然而，隨着塔斯汀等新興品牌的崛起，華萊士面臨的市場壓力與日俱增。 業內人士分析，華萊士此次退市，或是為了集中資源，專注於應對市場競爭及業務轉型。未來，如何在保持市場份額的同時實現業績增長，將是其面臨的最大挑戰。