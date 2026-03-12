阿Bu陳強悉售套現1.2億 普通話拼音買家接手毛記

左起為毛記3位創辦人阿Bu、陳強及林日曦。(資料圖片)

經營「100毛」及「毛記電視」等的毛記葵涌(1716)上周五停牌至今，待根據收購及合併守則刊發內幕消息，市傳集團醞釀賣盤。而按聯交所最新披露確認，毛記創辦人之一的姚家豪(阿Bu)及陸家俊(陳強)旗下Blackpaper，於場外以每股0.6963元，向Brave Steed Legacy Limited出售合共1.755億股或65%股權，涉資1.22億元，即每人套現約6,100萬元。

按聯交所公布，Brave Steed Legacy Limited為馬黎阳旗下，而馬黎阳英文名字是普通話拼音「Ma Liyang」。

林日曦2021年8月轉讓股份 設5年禁售

毛記3位創辦人之一的徐家豪(林日曦)於2021年8月將手上Blackpaper的33.3%股權，以800萬元平均轉讓阿Bu及陳強。當時阿Bu及陳強曾承諾，繼續為毛記的一組控股股東，5年內持股不得少於65%，不得轉售股份，並向林日曦指定僱員轉讓675萬股份。按當年公告，即禁售期於2026年8月才正式屆滿。