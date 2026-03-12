恒生指數半日跌319點　中海油逆市升逾3%破頂

中東局勢未緩和，周三（11日）一艘泰國貨船途經霍爾木茲海峽遭襲擊，國際油價再度上升，美股受挫。恒指今早（11日）承接美股走勢，低開179點，報25,719點。恒指低開後，曾倒升33點，高見25，932點，但升勢不能維持，走勢很快再掉頭向下，曾跌374點，低見25,524點，半日跌319點，報25,579點，成交1,310.03億元。國指跌63點，報8,641點；科指跌60點，報4,994點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌1.09%，報546元；美團（3690）跌1.68%，報76.1元；京東（9618）升0.18%，報108.8元；阿里巴巴（9988）跌2.25%，報130.2元；百度（9888）跌2.55%，報118.7元；小米（1810）跌0.66%，報33.12元；快手（1024）跌2.14%，報59.55元；網易（9999）跌1.19%，報182.2元。