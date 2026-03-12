恒生指數跌182點　中海油逆市升逾3%破頂(更新)

中東局勢未緩和，周三（11日）一艘泰國貨船途經霍爾木茲海峽遭襲擊，國際油價再度上升，美股受挫。恒指今早（11日）承接美股走勢，低開179點，報25,719點。恒指低開後，曾倒升33點，高見25,932點，但升勢不能維持，走勢很快再掉頭向下，半日跌319點，報25,579點。恒指午後跌穿早市低位，最多跌377點，低見25,521點，其後跌幅不斷收窄，最終收跌182點，收報25,716點，成交2,421.8億元。國指跌4點，報8,699點；科指跌27點，報5,027點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌1%，報546.5元；美團（3690）跌0.9%，報76.7元；京東（9618）升0.83%，報109.5元；阿里巴巴（9988）跌1.2%，報131.6元；百度（9888）跌1.15%，報120.4元；小米（1810）跌0.12%，報33.3元；快手（1024）跌1.07%，報60.2元；網易（9999）跌0.6%，報183.3元。