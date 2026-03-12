熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
財經
出版：2026-Mar-12 11:32
更新：2026-Mar-12 11:32

伊朗局勢｜國際油價回升　國際能源總署成員國同意釋放4億桶石油儲備

分享：
有專家預計本港油價日內將會急升。(資料圖片／鍾式明攝)

國際油價在周四亞洲交易時段回升。(資料圖片／鍾式明攝)

adblk4

國際能源署（IEA）成員國同意釋放4億桶石油儲備，壓抑油價升幅。是次釋放為歷來最大規模，遠超2022年俄烏戰事開始時，分兩次釋放的1.82億桶原油。國際油價在周四（12日）亞洲交易時段回升9%，當布蘭特期油重上每桶100美元水平。

布蘭特期油回升逾9%，重上每桶100美元水平，曾高見每桶101.53美元，較早時每桶報100.47美元，升9.3%；WTI期油亦曾升逾9%，曾高見每桶95.96美元，較早時每桶報94.88美元，升8.7 %。

比羅爾：面臨前所未有的挑戰

國際能源署總幹事比羅爾（Fatih Birol）表示，目前石油市場面臨前所未有的挑戰，嚴重影響亞洲地區，國際能源署將繼續密切監察全球石油與天然氣市場情況。

adblk5

2026 03 06T101347Z 216752609 RC2XYJAIU6PE RTRMADP 3 IRAN CRISIS IEA PRESSER

比羅爾表示，目前石油市場面臨前所未有的挑戰。(資料圖片/路透社)

美日釋出石油儲備

美國總統特朗普表示，指美國將「稍微」釋放戰略石油儲備。能源部長賴特（Chris Wright）隨後宣布，將釋出1.72億桶石油儲備，預計120日內完成。賴特提及，美國已安排在未來一年內，補充約2億桶戰略石油儲備，超過當前釋出量。

日本經濟產業省亦表示，計劃從民間和國家石油儲備中，釋放約8,000萬桶石油，以助穩定國際油價。

德國經濟部長賴歇（Katherina Reiche）則表示，德國將釋出部分石油儲備，但並未透露實施措施的確切時間，亦提及會限制油站每日只可以加價一次。

adblk6

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務