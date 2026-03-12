伊朗局勢｜國際油價回升　國際能源總署成員國同意釋放4億桶石油儲備

國際能源署（IEA）成員國同意釋放4億桶石油儲備，壓抑油價升幅。是次釋放為歷來最大規模，遠超2022年俄烏戰事開始時，分兩次釋放的1.82億桶原油。國際油價在周四（12日）亞洲交易時段回升9%，當布蘭特期油重上每桶100美元水平。
布蘭特期油回升逾9%，重上每桶100美元水平，曾高見每桶101.53美元，較早時每桶報100.47美元，升9.3%；WTI期油亦曾升逾9%，曾高見每桶95.96美元，較早時每桶報94.88美元，升8.7 %。
比羅爾：面臨前所未有的挑戰
國際能源署總幹事比羅爾（Fatih Birol）表示，目前石油市場面臨前所未有的挑戰，嚴重影響亞洲地區，國際能源署將繼續密切監察全球石油與天然氣市場情況。
美日釋出石油儲備
美國總統特朗普表示，指美國將「稍微」釋放戰略石油儲備。能源部長賴特（Chris Wright）隨後宣布，將釋出1.72億桶石油儲備，預計120日內完成。賴特提及，美國已安排在未來一年內，補充約2億桶戰略石油儲備，超過當前釋出量。
日本經濟產業省亦表示，計劃從民間和國家石油儲備中，釋放約8,000萬桶石油，以助穩定國際油價。
德國經濟部長賴歇（Katherina Reiche）則表示，德國將釋出部分石油儲備，但並未透露實施措施的確切時間，亦提及會限制油站每日只可以加價一次。