九龍倉去年基礎盈利增逾46% 派中期息0.2元派中期息0.2元

集團表示，受惠於股市投資氣氛好轉，以及政府推出優化「新資本投資者入境計劃」等利好措施， 豪宅市場初見復甦。集團策略性地推進山頂和啟德項目的銷售部署。 按應佔份額計算，年內發展物業確認入賬收入上升 254%至11.4億元，營業盈利上升 66%至2.87億元。

九龍倉集團(004)公布去年業績。期內，集團基礎盈利41.04億港元，按年增46.67%，主要因為內地發展物業應佔減值撥備減少至8.39億元。若計入投資物業重估減值淨額36.41億元及其它非現金項目，錄得純利5000萬元，而去年同期蝕32.24億元。集團宣布派中期息0.2元。

內地投資物業方面，年內零售銷售的復甦很大程度上受政府主導的「以舊換新」政策及促銷活動帶動。在經濟增長乏力的情況下，消費者信心偏弱，其它類別的消費持續受到壓抑。行業產能過剩，加上電子商務滲透率不斷上升，進一步加劇市場競爭。寫字樓市場新增需求不足，供應過剩的情況惡化。企業對投入新投資保持審慎，並繼續縮減規模。出租率及租金延續下行趨勢。分部整體收入下跌 3%至44.19億元，營業盈利下跌 4%至28.76億元。

來自擁有和管理酒店分部的收入增加 6%至6.56億元，營業盈利達收支平衡。

