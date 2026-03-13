生產力局憑藉新型工業化經驗助港科研「落地」 智能製造助港企年產石墨烯百噸 彰顯「香港製造」實力 因地制宜發展「新質生產力」

香港科研實力向來備受國際認可，但如何將實驗室成果走到量產的一步，一直是創科產業發展的關鍵課題。香港生產力促進局（生產力局）一直積極推動新型工業化，助力科研「落地」，協助本地企業由研發邁向工業化生產，並以香港為基地拓展國際市場。以新材料企業天元羲王材料和科技有限公司為例，在生產力局技術支援下，公司可將納米級石墨烯材料由實驗室轉至智能化生產線進行量產，並準備將本地科研成果進一步打入全球市場。 香港生產力促進局首席數碼總監黎少斌指，一旦進入大規模生產，便涉及品質控制、成本及環境變數等因素，若技術無法實現穩定的大批量生產，科研成果最終只會停留在論文之中。 生產力局多年來累積生產技術及智能製造經驗，能協助企業設計生產流程、建立自動化系統，以及透過感應器與人工智能監控生產環境，確保產品品質一致。

從科研到產業化的關鍵一步 石墨烯被稱為「新材料之王」，具有極高導熱性與強度，潛在應用涵蓋電子散熱、醫療保健、量子通訊及先進製造等領域。天元羲王團隊研發石墨烯技術歷時近八年，累計投入數千萬元。隨着全球服裝產業逐步轉向「科技面料」，石墨烯材料亦可用於提升纖維強度及功能性，例如抗菌、散熱及除味等，為傳統紡織產品增值。為實現大規模生產，公司與生產力局合作建立在香港研發及製造的智能生產線，預計投資約1000萬元，並獲政府創新科技署「新型工業化資助計劃」（NIFS）支持，預計年內投入運作。 天元羲王董事長柯良節指，要把石墨烯由實驗室過程轉向工業化，特別是納米技術，講求三個條件是「穩定性、重複性、一致性」，否則難以應用於市場。「今次生產力局為公司設計生產流程、建立自動化系統等，幫助我們解決了這三個難題，才令技術真正進入自動化及規模化生產。」 黎少斌認為，透過智能製造，即使在高成本下，香港仍然可以發展高價值產業。「新材料正是推動『新質生產力』的重要領域，因為材料創新能為傳統行業帶來新功能，例如紡織、機械人或無人機等產業，都需要新材料提升性能。」 該條智能化生產線，最大特點是「視覺化、數碼化和智能化」，利用大量感應器收集數據並進行即時分析，系統一旦發現偏差便會自動調整生產條件，減少人手操作造成的誤差，並提升產量與品質控制，進一步提升生產效率。

壓縮成本 推動新材料普及 柯良節回憶，公司早期在研究階段從海外購買材料時，每克成本高達1萬港元，但透過與技術突破與智能化生產，料成本已下降至每克約1至2元。「當成本下降後，一件使用石墨烯材料的衣服的成本可能只需幾毫，市場才有可能大規模應用。」他預計，新建智能化生產線的年產量約100噸，並計劃在三至五年內或擴展至1000噸規模，將在全球石墨烯材料市場中佔據領先位置。現時，中國紡織產業每年生產數千萬噸化纖材料，柯良節表示，即使只有5%的纖維產品加入石墨烯材料，其需求量也可能達到10萬噸級別，市場潛力巨大。 香港優勢助科企出海 除了生產技術支援，生產力局亦透過「The Cradle出海服務中心」提供「出海6招」，協助企業拓展海外市場，例如協助企業了解國際技術標準、測試產品性能，以及設計符合海外法規的生產流程。黎少斌表示，若企業希望進軍海外市場，生產力局可協助其完成測試、認證及技術要求，讓產品更容易獲得國際買家認可。自2025年4月成立以來，已吸引超過350間企業表示興趣使用服務，當中約百多宗進入具體跟進階段，加上成立前已協助的出海項目，累計超過450宗。 柯良節補充，香港在知識產權保護及國際認證方面具備優勢，有助企業進入歐美及東南亞市場。尤其在全球供應鏈重組及地緣政治風險增加的情況下，以香港作為生產及認證基地，能為國際客戶提供更穩定的供應保障。

機械人與半導體企業以香港為「出海」樞紐 不少科技企業亦以香港作為技術應用及出海的重要平台，其中服務型機械人企業雲迹科技，便透過香港建立示範場景。雲迹科技主要研發酒店及商業場所使用的服務型機械人，企業在拓展香港市場時，面對機械人與本地升降機控制系統連接的技術問題，原因是香港與內地標準及流程上存在差異。生產力局協助企業進行技術測試及系統整合，並在其辦公室建立首個示範應用場景，讓機械人能連接升降機及門禁系統，在辦公室內執行送文件等工作。雙方下一步計劃共同優化產品，並探索更多本地化應用場景，進一步推動服務型機械人在香港落地。 另一家科技企業東微電子則以香港作為「出海」樞紐。公司在港設立全資子公司，打造境外總部及離岸營運中心，利用香港國際化營商環境及自由貿易優勢，對接全球客戶與技術合作。公司將以香港為平台拓展東南亞及全球市場，同時支援本地新型工業化項目落地與孵化，帶動半導體設備出口及國際業務發展。

