港鐵去年少賺近7% 將視乎月底工資數據決定票價調整

港鐵公司行政總裁楊美珍於記者會上表示，儘管市場環境帶來一定挑戰，對公司整體經常性業務利潤有所影響，但去年乘客量及車站商務收入均按年上升，而公司在「鐵路加物業」模式下亦錄得顯著的物業發展利潤，港鐵商場出租率全年錄得近百分之百，正好反映營運具韌性。

依業務劃分，經常性業務利潤56.53億元，按年減少21.6%；物業發展利潤110.84億元，按年上升8%；投資物業重估虧損20.6億元。受高速鐵路(香港段)及過境服務乘客量上升的帶動下，香港車務營運按年增長2.53%至235.95億元；香港物業租賃及管理業務收入50.67億元，按年跌5.8%。

新鐵路項目進展良好

楊美珍指出，港鐵6個新鐵路項目於去年都取得良好進展，其中東鐵綫古洞站於去年底平頂，目標於明年投入服務；東涌綫延綫的東涌東站亦於上月平頂，餘下重點為往東涌方向路軌上的工作。至於屯門南延綫，項目所在的屯門南社區發展相當成熟和密集。為釋出土地興建新鐵路，部分社區設施需要重置。當中最大型的重置工程，屯門游泳池已經完成。

北環綫方面，主綫及支綫作為一體的規劃工作已經啟動，目標是主綫以及連接跨境的新皇崗口岸的支綫，不遲於2034年同步通車。