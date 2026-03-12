港鐵去年少賺近7% 將視乎月底工資數據決定票價調整

港鐵(066)公布截至去年12月底止全年業績，期內集團總收入按年減少7.58% 至554.65億元，純利按年減少6.94%至146.77億元，每股盈利2.36元，派末期息0.89元，維持全年派息1.31元。
依業務劃分，經常性業務利潤56.53億元，按年減少21.6%；物業發展利潤110.84億元，按年上升8%；投資物業重估虧損20.6億元。受高速鐵路(香港段)及過境服務乘客量上升的帶動下，香港車務營運按年增長2.53%至235.95億元；香港物業租賃及管理業務收入50.67億元，按年跌5.8%。
港鐵公司行政總裁楊美珍於記者會上表示，儘管市場環境帶來一定挑戰，對公司整體經常性業務利潤有所影響，但去年乘客量及車站商務收入均按年上升，而公司在「鐵路加物業」模式下亦錄得顯著的物業發展利潤，港鐵商場出租率全年錄得近百分之百，正好反映營運具韌性。
新鐵路項目進展良好
楊美珍指出，港鐵6個新鐵路項目於去年都取得良好進展，其中東鐵綫古洞站於去年底平頂，目標於明年投入服務；東涌綫延綫的東涌東站亦於上月平頂，餘下重點為往東涌方向路軌上的工作。至於屯門南延綫，項目所在的屯門南社區發展相當成熟和密集。為釋出土地興建新鐵路，部分社區設施需要重置。當中最大型的重置工程，屯門游泳池已經完成。
北環綫方面，主綫及支綫作為一體的規劃工作已經啟動，目標是主綫以及連接跨境的新皇崗口岸的支綫，不遲於2034年同步通車。
物業業務方面，港鐵目前正興建九個物業項目，未來可提供約8千個住宅單位，去年亦批出屯門第16區站第一期物業發展項目合約，為香港住宅市場提供持續供應。
視乎施工及銷售進度，集團預期為「日出康城」第13期、「港島南岸」第六期及油塘通風樓項目的物業發展利潤入帳，並繼續為大圍站項目、「港島南岸」第五期及「日出康城」第12期的利潤入帳。
楊美珍表示，在預期龐大的投資金額下，公司自去年起於市場的一系列融資舉措，反應理想，港鐵會繼續探討不同舉措。
針對港鐵去年經常性業務利潤跌約22%至56.5億元。楊美珍表示，香港交通行業競爭大，加上去年出現較頻密的惡劣天氣，因而影響車務業務表現。物業及國際業務鄧智輝總監補充，2025年零售市道欠佳，集團為商戶提供租金援助，相關支出屬一次性撥備，撇除後整體租務表現與大市接近。
而在票價方面，鄧智輝指港鐵在過往9年中有5年凍結票價，調整機制會依據整體經濟環境，今年會否調整票價則仍要視乎月底公布的工資指數再作考慮。