中信國際電訊集團上年純利微增1.1% 中期息6仙 指圍繞AI發展為大方向

中信國際電訊集團(1883)公布截至去年12月底止年度之業績公告。期內，集團總收入95.67億元，按年微跌0.1%。純利按年增1.1%至9.2億元。集團宣布派末期息每股13仙，按年增加1.56%，連同中期息6仙，全年派息19仙，比上年同期增加1.06%。
依業務劃分，集團提供電信服務收入按年減少1.2%至79.51億元，主要由於企業業務、互聯網業務及固網話音業務收入下跌所致，但部分被移動通訊服務及國際電信業務收入增加所抵銷；銷售移動電話手機及設備收入按年上升5.76%至16.16億元，主要由於年內移動電話手機供應更加穩定及5G升級趨勢增強等其他因素所致。
集團主席羅西成表示，集團今年網絡布局進一步完善。新增四川宜賓、哈薩克斯坦阿拉木圖節點，升級4個國際節點，新建6條中國內地骨幹網線路，擴容10條覆蓋亞太及歐洲主要樞紐的國際線路。
於東南亞，集團以AI賦能ServiceONEIT管理服務平台，優化人力資源配置，提升智能服務水平，助力政企客戶數智轉型。同時，在新加坡、馬來西亞、泰國落地多個數智化和網絡安全項目，覆蓋政府、學校、零售等領域；並於年內啟動菲律賓互聯網服務提供者（ISP）業務。年內，「DataMall自由行」業務收人維持穩定增長，較去年增加18.6%至1.72億港元。國際電信業務收入規模穩固，同比增加5.2%至24.89億港元。
集團又指，AI對電訊產業有重大影響，中信國際電訊將會圍繞AI尋求發展機會，如底層算力等方向。