熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
財經
出版：2026-Mar-12 21:50
更新：2026-Mar-12 21:50

中信國際電訊集團上年純利微增1.1% 中期息6仙 指圍繞AI發展為大方向

分享：
WhatsApp Image 2026 03 12 at 21.48.23

中信國際電訊集團上年純利微增1.1%，中期息6仙。

adblk4

中信國際電訊集團(1883)公布截至去年12月底止年度之業績公告。期內，集團總收入95.67億元，按年微跌0.1%。純利按年增1.1%至9.2億元。集團宣布派末期息每股13仙，按年增加1.56%，連同中期息6仙，全年派息19仙，比上年同期增加1.06%。

依業務劃分，集團提供電信服務收入按年減少1.2%至79.51億元，主要由於企業業務、互聯網業務及固網話音業務收入下跌所致，但部分被移動通訊服務及國際電信業務收入增加所抵銷；銷售移動電話手機及設備收入按年上升5.76%至16.16億元，主要由於年內移動電話手機供應更加穩定及5G升級趨勢增強等其他因素所致。

adblk5

集團主席羅西成表示，集團今年網絡布局進一步完善。新增四川宜賓、哈薩克斯坦阿拉木圖節點，升級4個國際節點，新建6條中國內地骨幹網線路，擴容10條覆蓋亞太及歐洲主要樞紐的國際線路。

於東南亞，集團以AI賦能ServiceONEIT管理服務平台，優化人力資源配置，提升智能服務水平，助力政企客戶數智轉型。同時，在新加坡、馬來西亞、泰國落地多個數智化和網絡安全項目，覆蓋政府、學校、零售等領域；並於年內啟動菲律賓互聯網服務提供者（ISP）業務。年內，「DataMall自由行」業務收人維持穩定增長，較去年增加18.6%至1.72億港元。國際電信業務收入規模穩固，同比增加5.2%至24.89億港元。

adblk6

集團又指，AI對電訊產業有重大影響，中信國際電訊將會圍繞AI尋求發展機會，如底層算力等方向。

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務