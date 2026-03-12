中信國際電訊集團上年純利微增1.1% 中期息6仙 指圍繞AI發展為大方向

中信國際電訊集團(1883)公布截至去年12月底止年度之業績公告。期內，集團總收入95.67億元，按年微跌0.1%。純利按年增1.1%至9.2億元。集團宣布派末期息每股13仙，按年增加1.56%，連同中期息6仙，全年派息19仙，比上年同期增加1.06%。

依業務劃分，集團提供電信服務收入按年減少1.2%至79.51億元，主要由於企業業務、互聯網業務及固網話音業務收入下跌所致，但部分被移動通訊服務及國際電信業務收入增加所抵銷；銷售移動電話手機及設備收入按年上升5.76%至16.16億元，主要由於年內移動電話手機供應更加穩定及5G升級趨勢增強等其他因素所致。