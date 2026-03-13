港鐵少賺7% 物業利潤增 車務續損手

港鐵(066)公布去年底止全年業績，期內總收入按年減少7.58%，至554.65億元，純利少6.94%，至146.77億元。集團去年車務營運收入雖然多2.5%，至235.95億元，惟業務連續7年錄虧損，去年損手2.54億元，計及車站商務利潤36.6億元，客運服務仍賺34.06億元，惟按年減少8.2%。港鐵昨被問及會否調整票價時，只表示要視乎月底公布的工資指數再作考慮。 港鐵去年每股盈利2.36元，派末期息0.89元，維持全年派息1.31元。以昨股價跌1.5%，至34.6元計，股息率3.8厘。 依業務劃分，港鐵去年經常性業務利潤56.53億元，減少21.6%；物業發展利潤110.84億元，上升8%；投資物業重估虧損20.6億元。另外，去年香港物業租賃及管理業務收入50.67億元，跌5.8%。

經常性業務利潤跌22% 針對港鐵去年經常性業務利潤跌約22%，港鐵公司行政總裁楊美珍表示，香港交通行業競爭大，加上去年出現較頻密的惡劣天氣，因而影響車務業務表現。常務總監(物業及國際業務)鄧智輝總監補充，去年零售市道欠佳，集團為商戶提供租金援助，相關支出屬一次性撥備，撇除後整體租務表現與大市接近。 票價調整視月底工資指數 而在票價方面，鄧智輝指港鐵在過往9年中有5年凍結票價，調整機制會依據整體經濟環境，今年會否調整票價則仍要視乎月底公布的工資指數再作考慮。

楊美珍又指，儘管市場環境對公司整體經常性業務利潤有所影響，但去年乘客量及車站商務收入均上升，「鐵路加物業」模式亦錄顯著物業發展利潤，港鐵商場出租率錄近百分百，反映營運具韌性。 融資反應理想 續探討不同舉措 物業業務方面，港鐵目前正興建9個物業項目，未來可提供約8千個住宅單位。楊美珍表示，在預期龐大投資額下，自去年起的一系列融資反應理想，會繼續探討不同舉措。