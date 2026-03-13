熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
財經
出版：2026-Mar-13 10:14
更新：2026-Mar-13 16:30

恒生指數跌251點　兩桶油逆市升　滙控跌近5%(更新)

分享：
恒生指數裂口低開530點，報26,354點。(資料圖片)

恒生指數低開133點，報25,583點。(資料圖片)

adblk4

中東局勢未緩和，伊朗新任最高領袖穆傑塔巴，揚言不會停止攻擊，國際油價再逼近100美元關口，美股受挫。恒指今早（13日）承接美股走勢，低開133點，報25,583點。恒指低開後，其後跌幅收窄，半日跌123點，報25,593點。恒指午後，初段變化不大，維持逾百點跌幅，其後走勢向下，尾市曾跌最多296點，低見25,419點，跌破早市低位，最終跌251點，收報25,465點，成交2,465.42億元。國指跌28點，報8,671點；科指跌49點，報4,978點。

科技股個別發展，騰訊（700）升0.18%，報547元；美團（3690）跌0.98%，報75.95元；京東（9618）升0.09%，報109.6元；阿里巴巴（9988）升0.68%，報132.5元；百度（9888）升1.5%，報122.2元；小米（1810）升0.06%，報33.32元；快手（1024）跌1.74%，報59.15元；網易（9999）升0.51%，報182.4元。

adblk5

國際油價回升，布蘭特期油重上每桶100美元。石油股高開，中海油（883）升2.27%，報29.76元；中石油（857）升0.47%，報10.77元；中石化（386）跌2.81%，報4.84元。

滙控（005）跌4.97%，報122.5元。

泡泡瑪特（9992）跌0.2%，報204.8元。

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務