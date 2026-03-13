恒生指數跌251點　兩桶油逆市升　滙控跌近5%(更新)

中東局勢未緩和，伊朗新任最高領袖穆傑塔巴，揚言不會停止攻擊，國際油價再逼近100美元關口，美股受挫。恒指今早（13日）承接美股走勢，低開133點，報25,583點。恒指低開後，其後跌幅收窄，半日跌123點，報25,593點。恒指午後，初段變化不大，維持逾百點跌幅，其後走勢向下，尾市曾跌最多296點，低見25,419點，跌破早市低位，最終跌251點，收報25,465點，成交2,465.42億元。國指跌28點，報8,671點；科指跌49點，報4,978點。

科技股個別發展，騰訊（700）升0.18%，報547元；美團（3690）跌0.98%，報75.95元；京東（9618）升0.09%，報109.6元；阿里巴巴（9988）升0.68%，報132.5元；百度（9888）升1.5%，報122.2元；小米（1810）升0.06%，報33.32元；快手（1024）跌1.74%，報59.15元；網易（9999）升0.51%，報182.4元。