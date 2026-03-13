毛記葵涌易手股價曾飆五成　新主為清華大學博士　稱續經營現有業務｜港股異動

毛記葵涌易手，新主為擁有清華大學博士學位的馬黎陽。(資料圖片)

毛記葵涌（1716）控股權易手，新主為擁有清華大學博士學位的馬黎陽，並稱有意繼續經營集團之現有主要業務。該股今日（13日）復牌，股價造好，最多升50.41%，高見1.82元；收報1.66元，升37.19%，成交9,140萬元。

毛記葵涌公布，要約人驍駿傳奇（Brave Steed Legacy Limited）以總現金代價1.222億元，向Blackpaper Limited購入該公司1.755億股，相當於該公司已發行股本的65%，即每股作價約0.6963元。

要約人根據收購守則第26.1條，須提出強制性無條件現金要約，每股現金要約價為0.6963元，較毛記葵涌停牌前收市價1.21元折讓約42.45%。倘要約獲悉數接納，要約之代價將為6,580.04萬元。要約人擬於要約結束後維持股份於聯交所之上市地位。