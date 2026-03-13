毛記葵涌易手股價曾飆四成　新主為清華大學博士　稱續經營現有業務｜港股異動

毛記葵涌（1716）控股權易手，新主為擁有清華大學博士學位的馬黎陽，並稱有意繼續經營集團之現有主要業務。該股今日（13日）復牌，股價造好，暫時最多升43.8%，高見1.74元；截至上午10時44分，報1.45元，升19.84%，成交7,030萬元。
毛記葵涌公布，要約人驍駿傳奇（Brave Steed Legacy Limited）以總現金代價1.222億元，向Blackpaper Limited購入該公司1.755億股，相當於該公司已發行股本的65%，即每股作價約0.6963元。
要約人根據收購守則第26.1條，須提出強制性無條件現金要約，每股現金要約價為0.6963元，較毛記葵涌停牌前收市價1.21元折讓約42.45%。倘要約獲悉數接納，要約之代價將為6,580.04萬元。要約人擬於要約結束後維持股份於聯交所之上市地位。
阿Bu及陳強各自套現5640萬
於2021年8月毛記葵涌另一名創辦人徐家豪（林日曦）將手上Blackpaper的33.3%股權，以800萬元平均轉讓姚家豪（阿Bu）及陸家俊（陳強），當時阿Bu及陳強曾承諾，設5年禁售期，禁售期到今年7月31日才屆滿，因此阿Bu及陳強向林日曦支付940萬元，解除其禁售協議。
扣除向林日曦付款的940萬元，阿Bu及陳強可從今次賣盤中各自套現5,640萬元。
新主馬黎陽為清華大學博士
據毛記葵涌的公告，驍駿傳奇由現年51歲馬黎陽持有，他於投資及營運中國境內從事含重金屬固體有害廢棄物潔淨利用及無害化環保處理的高新科技環保企業方面擁有14年經驗。馬黎陽取得清華大學學士及碩士學位，並持有清華大學環境學院工程博士學位。