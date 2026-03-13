伊朗局勢｜國際油價回升逾9%　國際能源總署：面臨史上最大規模供應中斷

伊朗局勢仍緊張，原油運輸要道霍爾木茲海峽仍處於停擺狀態，伊朗新任最高領袖穆傑塔巴揚言不會放棄復仇，加上有船隻在伊拉克水域遭伊朗船隻襲擊，市場繼續憂慮原油供應，刺激油價連續兩日飆升。布蘭特期油收市仍處於100美元水平，2022年8月以來首次。

布蘭特期油升逾9%，重上每桶100美元水平，曾高見每桶101.85美元，較早時每桶報100.78美元，升0.3%；WTI期油亦曾升逾一成，曾高見每桶97.99美元，較早時每桶報96.10美元，升0.4 %。

國際能源署（IEA）在月報中表示，中東戰爭正造成全球石油市場歷來最大規模供應中斷，中東海灣國家每日原油總產量已削減至少1,000萬桶，接近全球需求量10%，如果航運物流未能迅速回復，供應缺口將進一步擴大。