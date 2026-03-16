公司專訪｜羚邦瞄準IP產業盛事化！將集體回憶商業變現

「寵物小精靈」、「鋼之鍊金術師」等動畫都是港人耳熟能詳的經典IP，而背後將其引入香港的推手其實出同一間公司——羚邦集團(2230)，公司成立於1994年，業務以內容發行和品牌授權為主，亦涉足內容製作、發行安排、動漫商品開發、以及電影劇集等領域。並在近年先後投資「一秒拳王」、「濁水漂流」等港產片。集團創辦人兼主席趙小燕(Lovinia)在接受訪問時表示，集團是一間將自身定位為知識產權(IP)管理公司的上市公司，在香港相當少有。 經營代理多年 引入大量經典IP

作為是亞洲IP內容發行、品牌授權與實體娛樂權的重要推手。截至去年9月底止，集團的媒體內容和品牌授權已達至791和444項。其中媒體內容發行業務分部收益達1.65億元，佔總收益的51.6%；而另一個重要收入來源品牌授權業務分部，其收益為1.55億元，按年激增32.3%。趙小燕表示，集團最初目標是做到媒體內容與品牌授權五五比例，現時的發展方向符合預期。 羚邦多年來引入不少經典電視劇集和動畫，由以往「流星花園」、「大長今」、「爆旋陀螺」到近年的「排球少年!!」、「咒術迴戰」都曾經其之手，締造了數代港人的集體回憶。趙小燕表示，經營IP管理的重點其中之一在於盡早發掘潛力IP，並將其商業化變現。

其中如「小王子」及「加菲貓」等經典IP，集團已經營十多二十年；而「排球少年!!」等新一代大熱作品，集團亦由2014年該系列第一次動畫化時，已經開始布局，並在多年經營下將作品延伸至生活用品、服裝、收藏品等範疇，羚邦此前於又一城舉辦的排球少年期間限定店，單單一個月吸引過百萬人流。 趙小燕透露，集團目前手上IP仍以日漫為主，不過隨著近年國漫興起，集團亦與嗶哩嗶哩(Bilibili)達成戰略合作，代理包括「天官賜福」、「時光代理人」、「鎮魂街」在內超過30部熱門中國大陸動漫作品。同時，集團旗下玩具品牌SUNRISEPOP亦嘗試開發不同IP的自家周邊玩具商品。

布局東南亞地區 市場潛力巨大 除商業化變現潛力IP外，羚邦另一個成功要訣為善於發掘市場，趙小燕直言：「經營IP最需要年輕市場，當中成功的作品如高達等，可以長青數十年，令受眾範圍得以大大擴闊。」因此，集團亦早早布局東南亞及大中華市場。 現時旗下Ani-One®多條YouTube頻道合共超過1,000萬訂閱使用者以及超過24億瀏覽量，包括面向亞洲的Ani-One® Asia，以及以中文為主要語言的Ani-One中文官方動畫YouTube頻道，和為東南亞等地而設的地區頻道，如，Ani-One®Thailand，音Ani-One®Philippines等。此外，集團亦擁有兩條播放亞洲製作的動畫頻道 Ani-Mi®及電子商務平台Ani-Mall，用以銷售動漫商品及獨家動漫精品。

辦大型IP旗艦活動「CON-CON」 適逢香港政府近年大搞「盛事經濟」，以及推動「GoGlobal」，激發集團舉辦「盛事活動」念頭。經過一年多的規劃與準備，集團將於4月推出香港首個面向全球的大型IP旗艦活動「CON-CON HONG KONG 2026」。「CON-CON」全名為Convention for Connection，意指連結不同IP，並將沉浸式體驗 、音樂表演、亞洲創作人對談、娛樂、限定市集等活動整合為一個每年運作的 「盛事IP」。 趙小燕表示，「CON-CON」不只純粹是動漫展、音樂節或品牌展覽，而是集各家於一身，同時揉合流行、ACG文化、潮玩、時裝、音樂等全部元素。寄望活動可以發揮平台作用，促進品牌與品牌之間的合作，同時促進本港初創與海外知名IP的交流與合作，推動行業發展。作為例子，趙小燕透露集團正邀請一間本港的香水初創公司進行合作，並打造一款「CON-CON」味道的香水。

活動目前預計將於4月4日至5日在亞洲國際博覽館舉行。包括哥斯拉、咒術迴戰在內的眾多知名IP將會現身配場，料有超過80個攤位參展，並舉辦全球首映動漫新劇及粉絲見面會、講座、座談與新品發布以及音樂節等活動。