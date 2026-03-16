恒生指數半日倒升289點　小米寧德升逾4%　比亞迪升逾5%

中東局勢未緩和，美國上周五（13日）向伊朗石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island）發動空襲。伊朗新任最高領袖穆傑塔巴，揚言必定會索取賠償。國際油價上升，當中布蘭特期油高企於每桶104美元，上周五美股先升後跌。恒指今早（16日）承接美股走勢，低開29點，報25,436點。恒指低開後，最多曾跌過147點，低見25,317點，其後跌幅收窄，止跌回升，升幅擴大，半日倒升289點，報25,755點，成交1,434.96億元。國指升111點，報8,782點；科指升111點，報5,089點。

科技股個別發展，騰訊（700）升2.74%，報562.5元；美團（3690）升3.82%，報78.85元；京東（9618）升2.01%，報110.8元；阿里巴巴（9988）升0.83%，報133.6元；百度（9888）升0.08%，報122.3元；小米（1810）升4.98%，報34.98元；快手（1024）升0.59%，報59.5元；網易（9999）升2.25%，報186.5元。