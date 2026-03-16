恒生指數半日倒升368點　小米升逾5%　寧德比亞迪升近9%(更新)

中東局勢未緩和，美國上周五（13日）向伊朗石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island）發動空襲。伊朗新任最高領袖穆傑塔巴，揚言必定會索取賠償。國際油價上升，當中布蘭特期油高企於每桶104美元，上周五美股先升後跌。恒指今早（16日）承接美股走勢，低開29點，報25,436點。恒指低開後，最多曾跌過147點，低見25,317點，其後跌幅收窄，止跌回升，升幅擴大，半日倒升289點，報25,755點。恒指午後繼續向上，曾升391點，高見25,856點，最終升368，收報25,834點，成交2644.53億元。國指升144點，報8,816點；科指升133點，報5,111點。
科技股個別發展，騰訊（700）升2.01%，報558.5元；美團（3690）升3.09%，報78.3元；京東（9618）升1.73%，報111.5元；阿里巴巴（9988）升1.13%，報134元；百度（9888）升0.57%，報122.9元；小米（1810）升5.64%，報35.2元；快手（1024）升1.44%，報60元；網易（9999）升2.48 %，報186.9元。
國際油價高企。中海油（883）跌1.08%，報29.44元；中石油（857）跌0.47%，報10.62元；中石化（386）跌1.45%，報4.77元。
寧德時代（3750）升7.89%，報670元；比亞迪（1211）升7.8%，報104.3元。
滙控（005）升1.47%，報124.3元。
泡泡瑪特（9992）升1.95%，報208.8元。