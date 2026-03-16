恒生指數半日倒升368點　小米升逾5%　寧德比亞迪升近9%(更新)

中東局勢未緩和，美國上周五（13日）向伊朗石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island）發動空襲。伊朗新任最高領袖穆傑塔巴，揚言必定會索取賠償。國際油價上升，當中布蘭特期油高企於每桶104美元，上周五美股先升後跌。恒指今早（16日）承接美股走勢，低開29點，報25,436點。恒指低開後，最多曾跌過147點，低見25,317點，其後跌幅收窄，止跌回升，升幅擴大，半日倒升289點，報25,755點。恒指午後繼續向上，曾升391點，高見25,856點，最終升368，收報25,834點，成交2644.53億元。國指升144點，報8,816點；科指升133點，報5,111點。