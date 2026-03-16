伊朗局勢｜國際油價高企　布油升穿每桶105美元

中東衝突以來，布蘭特期油飆升逾四成，今日（16日）升穿每桶105美元水平，曾高見每桶106.5美元，較早時每桶報105.76美元，升2.6%；WTI期油亦逼近每桶100美元，曾高見每桶99.71美元，較早時每桶報98.64美元，升1.8%。

高盛警告，假設霍爾木茲海峽被封鎖兩個月，卡塔爾與科威特今年國內生產總值（GDP）將分別萎縮14%，創兩國自1990年代初海灣地緣衝突以來最嚴重的衰退紀錄；至於沙特阿拉伯和阿聯酋的情況會稍好，兩國有能力將部分石油運輸改道，避開海峽，但兩國GDP預計仍將分別下降約3%和5%，這將是自2020年疫情以來最嚴重的衝擊。

日本已釋放石油儲備

為應對石油供應風險，日本已於今日（16日）開始釋放石油儲備，首先釋放15天的民間企業儲備，然後釋放一個月的國家儲備，總計約8,000萬桶。美國能源部長賴特（Chris Wright）早前亦宣布，將釋出1.72億桶石油儲備，預計120日內完成。