滙豐個人客戶5月起櫃位入票收費　櫃位齋打簿每次收50元

滙豐向零售銀行客戶發出銀行服務收費修改通知，自5月1日起，滙豐One、個人綜合理財戶口及個人客戶使用分行櫃位存入支票時，收取5元手續費；於分行櫃位「齋打簿」則每次收費50元。 櫃位入支票收5元手續費 今年5月1日起，個人綜合理財戶口、個人客戶和滙豐One戶口客戶，使用分行櫃位存入支票，每張支票收取5元手續費，而滙豐環球私人銀行、卓越理財尊尚及卓越理財客戶，則免收手續費。根據滙豐現時政策，存入15張支票或以下豁免收費，存入15張支票以上每張額外支票收費1元。當中，使用入票易機或其他非分行櫃位渠道存入支票，不會收取手續費。

若支票金額低於5港元或等值貨幣，手續費可豁免。將美元或人民幣本地支票存入對應的外幣或人民幣戶口，手續費將從外幣或人民幣戶口中扣除。 款項不足退票加至180元 因款項不足而遭退票，港元及美元往來戶口收費由150元加至180元；人民幣往來戶口收費由220元人民幣加至240人民幣。如因其他理由而被退票，港元、人民幣及美元往來戶口收費均由75港元或人民幣，加至85港元或人民幣。

櫃位齋打簿每次收費50元 「打簿」方面，個人綜合理財戶口、個人客戶和滙豐One戶口客戶經分行櫃位更新存摺紀錄，每次收費50元。若於櫃位交易如提存現金、存入支票等被更新，手續費可獲豁免。滙豐環球私人銀行、卓越理財和卓越理財尊尚客戶維持不收費。 另外，18歲以下或年滿65歲或以上之人士、長者卡持有者、綜合社會保障援助受助人、政府傷殘津貼受助人、身體傷殘或視覺有障礙之人士均可獲豁免存入支票及「打簿」的收費。