HKTVmall母企盈警！預告去年虧損或增至1.55億

HKTVmall母企香港科技探索(1137)發盈警，預料截至去年底止年度將錄得未經審核虧損1.45億元至1.55億元之間，較2024年度虧損6,670萬元擴大；而未經審核經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利為5,500萬元至6,500萬元之間，較2024年的1.21億元，按年減46%至56%。
客戶基礎153.9萬創歷史新高
另外，集團指去年度香港電子商貿業務未經審核經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利預期將介乎3.05億元至3.15億元，按年少4.3%至7.4%；HKTVmall人流穩定，每月活躍獨立設備數目穩定維持於約160萬名；及去年年度客戶基礎創歷史新高，獨立客戶數目達153.9萬名，多1.3%。
香港科技探索指，回顧年度內本地零售經營環境仍然充滿挑戰，包括零售市場復甦步伐相對溫和、本地居民跨境消費模式的持續轉變，以及香港居民外遊活動顯著增加，集團仍繼續保持穩固的業務基礎。
街市即日餸業務未達規模效益
至於盈利下跌，集團指主要是基於下列重要因素，包括新探索項目經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前虧損有所增加，主要是由於去年度街市即日餸業務在尚未達至規模效益前，持續擴展業務的階段。此等虧損屬支持集團長遠增長策略及發展創新產品與服務的必要投資；另外，香港電子商貿業務訂單總商品交易額下跌3.5%；及按照獨立測量師公司進行的估值及反映當前市場狀況，投資物業錄得非現金估值虧損。集團指，此非現金調整不會對核心業務運作或現金流造成影響。
香港科技探索今日收報1.4元，升0.01元或0.7%。