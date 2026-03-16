HKTVmall母企盈警！預告去年虧損或增至1.55億

HKTVmall母企香港科技探索(1137)發盈警，預料截至去年底止年度將錄得未經審核虧損1.45億元至1.55億元之間，較2024年度虧損6,670萬元擴大；而未經審核經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利為5,500萬元至6,500萬元之間，較2024年的1.21億元，按年減46%至56%。

客戶基礎 153.9 萬創歷史新高

另外，集團指去年度香港電子商貿業務未經審核經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利預期將介乎3.05億元至3.15億元，按年少4.3%至7.4%；HKTVmall人流穩定，每月活躍獨立設備數目穩定維持於約160萬名；及去年年度客戶基礎創歷史新高，獨立客戶數目達153.9萬名，多1.3%。