和記電訊香港推出「世界Plan」2.0 今年資本開支4億至5億元

圖右起：和記電訊香港執行董事及行政總裁何偉榮、財務總裁吳汝鏗、技術總裁梁丙曜。

和記電訊香港(215)執行董事及行政總裁何偉榮周一(16日)在傳媒午宴上表示，集團去年推出「世界Plan」月費漫遊計劃，據市場調查顯示，受訪者相當歡迎這種一個月費、無需換SIM已可全球通用的服務計劃，當中更吸引到年青客戶群的注意，尤其以收費介乎300至400元月費、數據量達50G的計劃較受歡迎。

他透露，集團在2025年度的漫遊服務收入按年升31%，除受惠「世界Plan」月費服務帶動外，亦受惠於SoSim卡銷售及港人對漫遊需求的增長。

何偉榮稱，因應「世界Plan」月費受歡迎，亦迎合港人北上習慣，今日宣布推出World Plan 2.0，新增共享SIM，選用50GB或以上「世界Plan」的客戶可以加購一張額外SIM卡，將「世界Plan」內的全球數據分享使用，額外SIM月費120元起(亞太區版額外SIM：120元/月；全球版額外SIM：150元/月)。同時亦推出深圳室內滑雪場送出門票連來回車票、「環島中港通巴士通行證」增值服務等優惠；而新選用「世界Plan」的客戶可從24個月「環島中港通巴士通行證」、2年旅遊保險及2年VPN服務當中，免費任選一項。