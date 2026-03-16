和記電訊香港推出「世界Plan」2.0 今年資本開支4億至5億元

和記電訊香港(215)執行董事及行政總裁何偉榮周一(16日)在傳媒午宴上表示，集團去年推出「世界Plan」月費漫遊計劃，據市場調查顯示，受訪者相當歡迎這種一個月費、無需換SIM已可全球通用的服務計劃，當中更吸引到年青客戶群的注意，尤其以收費介乎300至400元月費、數據量達50G的計劃較受歡迎。
他透露，集團在2025年度的漫遊服務收入按年升31%，除受惠「世界Plan」月費服務帶動外，亦受惠於SoSim卡銷售及港人對漫遊需求的增長。
何偉榮稱，因應「世界Plan」月費受歡迎，亦迎合港人北上習慣，今日宣布推出World Plan 2.0，新增共享SIM，選用50GB或以上「世界Plan」的客戶可以加購一張額外SIM卡，將「世界Plan」內的全球數據分享使用，額外SIM月費120元起(亞太區版額外SIM：120元/月；全球版額外SIM：150元/月)。同時亦推出深圳室內滑雪場送出門票連來回車票、「環島中港通巴士通行證」增值服務等優惠；而新選用「世界Plan」的客戶可從24個月「環島中港通巴士通行證」、2年旅遊保險及2年VPN服務當中，免費任選一項。
對於近期中東局勢緊張，部分航空公司亦上調燃油附加費，何偉榮認為，市民前往中東地區旅遊確實受到影響，但暫時所見復活節檔期機位預訂出現爆滿情況，而「世界Plan」覆蓋多個地區下，相信可配合及便利客人的旅遊計劃。
出售澳門業務 能更精簡架構營運
財務總裁吳汝鏗稱，集團2026年資本開支預算為4億至5億元，與去年相若，主要用於優化網絡及數碼轉型，以進一步改善成本效益和用戶體驗。在成功出售澳門業務後，能更精簡的架構營運，集中投資於香港業務。隨著現金狀況加強及盈利能力提升，董事會將重新審視股息政策。
錦上路段全面升級 解決多年通訊結界問題
本港未來積極推動北部都會區發展，技術總裁梁丙曜指出，去年已開始在主要交通樞紐，包括大欖隧道及港鐵屯馬綫錦上路段提升至5G黃金頻譜。大欖隧道的升級工程去年第三季已經完成；而港鐵錦上路段的工程亦於去年第四季完成，解決長久以來「通訊結界」的問題。公司客戶於港鐵錦上路段的數據使用量較升級前有約52%增長，象徵網絡升級後讓客戶使用更流暢。
和記電訊香港今日收報1.21元，升0.01元或0.83%。