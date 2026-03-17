避險失效？減息降溫 金價走弱 曾失5千美元關

中東衝突下避險資產黃金不升反跌，國際現貨金價昨一度失守每安士5千美元，昨低見4,968美元，最多跌1%，連續4日走弱，跌至約1個月低；相反，油價則持續上升，布蘭特期油昨曾高見每桶106.5美元，連續4日走強。市場相信，金價下跌不代表其避險作用失靈，並要提防黃金價格有機會迅速轉向並反彈。
截至本港時間昨晚8時半，黃金價格回穩報每安士5,019.8美元，未明顯變動；布油則見回吐，報每桶102.6美元，跌0.5%，紐約期油則報每桶96.63美元，跌逾2%。
摩通籲提防迅速轉反彈
市場本來預計國際金價自中東爆發衝突後或會再創新高，但上月底以來卻累計跌逾3%。摩根大通指，黃金在資產市場受壓初期會一併捱沽，是有史可查的規律，不代表黃金的避險作用失效；又指今浪黃金跌勢亦有多項因素推動，包括能源價格急升推高通脹預期，從而大減美國聯儲局減息的預期，另外美元急升亦為金價利淡因素。摩通指，金價或會進一步走弱，但認為能源供應短缺問題愈拖長，對通脹及經濟衝擊愈大，屆時市場對黃金看法或會迅速轉變並反彈。
ANZ亦分析員亦指，黃金價格表現反覆，是因為美元走強、市場收益率上升及聯儲局政策不明朗引致。
金價走弱，金礦股亦走弱。赤峰黃金(6693)昨大挫6.5%；山東黃金(1787)挫4.4%；紫金礦業(2899)亦跌逾3%。
美基金指科指現投資機遇
大市方面，恒生指數昨一度反彈539點，收市報25,834點，仍升368點或1.5%；恒生科技指數報5,111點，升133點或2.7%。主板成交額2,645億元，滬深港股通合共淨沽出12.5億元。電影《沽注一擲》主角原型、美國基金經理Michael Burry近日罕有唱好港股，稱科指股近年大挫，惟盈利增長穩定，估值與基本因素極端背馳下，估值明顯被低估，並出現歷史性投資機遇。