避險失效？減息降溫 金價走弱 曾失5千美元關

中東衝突下避險資產黃金不升反跌，國際現貨金價昨一度失守每安士5千美元，昨低見4,968美元，最多跌1%，連續4日走弱，跌至約1個月低；相反，油價則持續上升，布蘭特期油昨曾高見每桶106.5美元，連續4日走強。市場相信，金價下跌不代表其避險作用失靈，並要提防黃金價格有機會迅速轉向並反彈。

市場本來預計國際金價自中東爆發衝突後或會再創新高，但上月底以來卻累計跌逾3%。摩根大通指，黃金在資產市場受壓初期會一併捱沽，是有史可查的規律，不代表黃金的避險作用失效；又指今浪黃金跌勢亦有多項因素推動，包括能源價格急升推高通脹預期，從而大減美國聯儲局減息的預期，另外美元急升亦為金價利淡因素。摩通指，金價或會進一步走弱，但認為能源供應短缺問題愈拖長，對通脹及經濟衝擊愈大，屆時市場對黃金看法或會迅速轉變並反彈。